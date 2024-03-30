Астроном дал советы по наблюдению за кометой Понса — Брукса

Ранее в этот день сообщалось, что самым удачным временем для наблюдения за кометой Понса — Брукса является период последних чисел марта — начала апреля. Жители России смогут увидеть комету во всех регионах, однако лучше всего она будет видна в районах без городского освещения: в горах, сельской местности, на побережье.