Астроном Чумаков объяснил, почему 14 марта Луна покраснеет и где это можно будет наблюдать

14 марта 2025 года произойдет лунное затмение, во время которого спутник Земли приобретет характерный красноватый цвет — подобное явление известно как «Кровавая Луна». Это интересное астрономическое событие, однако наблюдать его смогут не во всех регионах России. О том, как Луна приобретает свою эффектную окраску и где можно будет это увидеть, порталу Vokrugsveta.ru рассказал преподаватель астрономии Сергей Чумаков.
Сергей Чумаков, Преподаватель астрономии, почетный доктор наук.
Первое лунное затмение 2025 года, которое будет видно с территории России, состоится уже 14 марта этого года. Напомню, что лунное затмение — это хорошо известное науке астрономическое явление, которое происходит, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной, блокируя солнечный свет и отбрасывая тень на поверхность Луны. В древности подобное явление вызывало суеверный страх, а сейчас скорее интерес среди всех, кто ценит красоту окружающего миром. К сожалению, лунное затмение 14 марта будет видно не во всех городах и сёлах нашей страны, повезёт в основном жителям восточных регионов России. Но вначале давайте поговорим о том, какими бывают лунные затмения.
Виды лунных затмений
Как и солнечные затмения, лунные делятся на несколько видов. Так, во время полных затмений весь видимый диск Луны входит в тень нашей планеты, и её поверхность может приобрести красноватый оттенок — из-за рассеяния солнечного света в атмосфере Земли, красные лучи достигают поверхности земного спутника даже когда тот зашёл в земную тень, придавая ей зловещий вид. При этом Луна «краснеет» постепенно, начиная с одного края.
При частных затмениях только некоторая часть Луны попадает в тень нашей планеты и временно погружается в красноватый сумрак. А вот во время полутеневых затмений Луна проходит через не очень интенсивную полутень Земли и видимый блеск лунного диска меняется незначительно.
Стоит отметить, что лунные затмения могут происходить только когда полнолуние совпадает с определённым положением земного спутника на своей орбите, так что подобные события случаются не чаще пяти раз за год. Зато длятся они в самом идеальном случае несколько часов, и времени для наблюдения за прохождением Луны через земную тень обычно хватает и для фотосъёмки и для простого созерцания.
В каких регионах можно будет наблюдать затмение
Самые лучшие условия для наблюдения лунного затмения 14 марта окажутся на Востоке нашей страны. Так, жители Чукотки смогут увидеть Луну, уже значительно потемневшую и покрасневшую, над восточной частью горизонта после 18:20 по местному времени. В Петропавловске-Камчатском заключительные фазы полного затмения удастся заметить в 19:30, а вот в Магадане Луна покажется из-за горизонта в 18:56, когда полная фаза затмения уже пройдёт и до конца явления останется менее часа. В Сибири и на Европейской территории России затмение Луны в марте 2025 года окажется ненаблюдаемым.