Астроном Чумаков объяснил, почему 14 марта Луна покраснеет и где это можно будет наблюдать

Первое лунное затмение 2025 года, которое будет видно с территории России, состоится уже 14 марта этого года. Напомню, что лунное затмение — это хорошо известное науке астрономическое явление, которое происходит, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной, блокируя солнечный свет и отбрасывая тень на поверхность Луны. В древности подобное явление вызывало суеверный страх, а сейчас скорее интерес среди всех, кто ценит красоту окружающего миром. К сожалению, лунное затмение 14 марта будет видно не во всех городах и сёлах нашей страны, повезёт в основном жителям восточных регионов России. Но вначале давайте поговорим о том, какими бывают лунные затмения.