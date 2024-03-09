Астронавты NASA назвали Гагарина человеком, навсегда изменившим цивилизацию

Со дня рождения первого в мире космонавта 9 марта исполняется 90 лет. «Полет Юрия Гагарина потряс и поразил мир, а, главное, навсегда изменил цивилизацию. В то время мне было два года, и это значило, что я вырос в мире с совершенно новым набором возможностей по сравнению со всеми предыдущими поколениями. Я всегда получал огромное удовольствие от пребывания в космосе, выполняя свои профессиональные обязанности и глядя на наш прекрасный родной мир, и считаю, что мне безмерно повезло», — заявил Барратт.