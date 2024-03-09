Астронавты NASA назвали Гагарина человеком, навсегда изменившим цивилизацию

МКС, 9 марта. /ТАСС/. Полет Юрия Гагарина навсегда изменил цивилизацию, а его дух до сих пор живет в каждом покорителе космоса, заявили астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Лорал О’Хара и Майкл Барратт в интервью специальному корреспонденту ТАСС на Международной космической станции (МКС), командиру отряда космонавтов Роскосмоса Олегу Кононенко.
Со дня рождения первого в мире космонавта 9 марта исполняется 90 лет. «Полет Юрия Гагарина потряс и поразил мир, а, главное, навсегда изменил цивилизацию. В то время мне было два года, и это значило, что я вырос в мире с совершенно новым набором возможностей по сравнению со всеми предыдущими поколениями. Я всегда получал огромное удовольствие от пребывания в космосе, выполняя свои профессиональные обязанности и глядя на наш прекрасный родной мир, и считаю, что мне безмерно повезло», — заявил Барратт.
По словам американца, ему внушает глубочайшее уважение личность Юрия Гагарина, ставшего первопроходцем, когда космос был абсолютно неизведанным для человечества. «Для меня является большой честью писать эти слова с МКС — станции, которая является одним из многих наследий Юрия Гагарина», — сказал он.
О’Хара назвала Гагарина олицетворением прирожденного исследователя. «Юрий Гагарин является олицетворением истинного исследователя: компетентный, уверенный в себе, скромный, смелый. Какое-то время он был единственным человеком, видевшим нашу планету из космоса, и его слова о красоте и хрупкости Земли продолжают находить отклик и по сей день. Дух Гагарина живет и по сей день в космонавтах, астронавтах и других покорителях Земли и космоса», — сказала О’Хара.
Американка отметила, что полет Гагарина доказал, что люди могут летать в космос, и тем самым положил начало путешествию, которое привело ее на МКС. «Для меня было честью пройти тот же путь, который прошел Юрий Гагарин во время подготовки и старта с Байконура», — добавила О’Хара.
Юрий Гагарин — советский космонавт, первый человек, совершивший полет в космическое пространство. Родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) района Смоленской области, 12 апреля 1961 года первым совершил полет в космос. Гагарин трагически погиб 27 марта 1968 года, выполняя учебный полет на самолете МиГ-15УТИ.