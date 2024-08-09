Астронавт МКС сфотографировал полярное сияние на фоне «Союза»

Мэттью Доминик — летчик-испытатель ВМС США, астронавт и руководитель 71-й экспедиции миссии Crew-8 компании SpaceX, прибывшей на МКС на космическом корабле Crew Dragon в марте этого года. В составе экипажа также есть два его соотечественника — технический специалист Джанетт Эппс, которая ждала отправки в космос около 15 лет и пилот Майкл Барратт — и россиянин Александр Гребенкин, полетевший вместе с американцами в космос в рамках программы перекрестных полетов NASA и «Роскосмоса». Она предусматривает отправку российских космонавтов на орбиту на кораблях американского производства, а астронавтов из США — на российских. Согласно плану, космонавты проведут на орбите 180 дней.