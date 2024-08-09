Астронавт МКС сфотографировал полярное сияние на фоне «Союза»

Астронавт Международной космической станции Мэттью Доминик опубликовал в социальных сетях красочный снимок российского космического корабля «Союз» на орбитальном комплексе на фоне полярного сияния.
Автор фотографии пояснил, что ее удалось сделать благодаря недавней солнечной активности, которая приблизила к кораблю полярное сияние. Он добавил, что «Союз» освещен светло-голубым светом от Солнца, находящегося за камерой. Доминик сделал снимок так, чтобы этот свет осветил «Союз», но не затмевал полярное сияние.
Были использованы следующие настройки камеры: ¼ с, f1.4, 50 мм, ISO 6400.
Полярные сияния возникают, когда заряженные частицы от Солнца врезаются в молекулы в атмосфере Земли, возбуждая их до более высоких уровней энергии и заставляя излучать свет. Различные молекулы излучают разные цвета; например, зеленое свечение исходит от возбужденного кислорода, пишет портал Space.com.
В начале августа Доминик рассказал, что сделал 150−200 тыс. фотографий на борту МКС с начала полугодовой миссии 4 марта этого года. «Это просто невероятные виды. И я понимаю, что очень многие очарованы фотографиями, которые мы здесь делаем», — сказал Доминик во время организованного NASA онлайн-мероприятия.
Мэттью Доминик — летчик-испытатель ВМС США, астронавт и руководитель 71-й экспедиции миссии Crew-8 компании SpaceX, прибывшей на МКС на космическом корабле Crew Dragon в марте этого года. В составе экипажа также есть два его соотечественника — технический специалист Джанетт Эппс, которая ждала отправки в космос около 15 лет и пилот Майкл Барратт — и россиянин Александр Гребенкин, полетевший вместе с американцами в космос в рамках программы перекрестных полетов NASA и «Роскосмоса». Она предусматривает отправку российских космонавтов на орбиту на кораблях американского производства, а астронавтов из США — на российских. Согласно плану, космонавты проведут на орбите 180 дней.