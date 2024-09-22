Астрологи перечислили самые умные и начитанные знаки зодиака

Авторы гороскопов выяснили, под какими созвездиями чаще всего рождаются самые умные и начитанные.
Водолей
Это настоящие рекордсмены по количеству книг в домашней библиотеке. И, будьте уверены, большую часть из них они уже прочли. Эти люди могут читать где и когда угодно: на отдыхе, в транспорте, во время обеда и даже прямо на ходу. Особенно их привлекает научная фантастика, а также литература, посвященная ключевым открытиям прошлого и настоящего. Но и от старой доброй классики они не откажутся. Ведь книги для Водолеев — это прежде всего источник новых идей и знаний об этом мире.
Наделенные незаурядным умом, представители этого знака способны мыслить нестандартно и умело используют эмоциональный интеллект для управления другими людьми. Но, успешно решая сложные проблемы, они нередко забывают о простых вещах. Поэтому им необходим друг и помощник, который время от времени будет возвращать «мыслителей» с небес на землю.
Писатели-Водолеи: Иван Крылов, Антон Чехов, Борис Пастернак, Жюль Верн, Чарлз Диккенс.
Стрелец
Уверенные в себе и целеустремленные Стрельцы чаще других совершают важные открытия и становятся «двигателями прогресса». Они внимательны к деталям и с радостью делятся поистине энциклопедическими знаниями о том, чем всерьез увлечены. Причем это может быть все, что угодно: от кулинарии и путешествий до серьезных научных исследований. А еще люди этого знака легко влюбляются в литературных персонажей и даже пытаются найти кого-то похожего в реальности.
Писатели-Стрельцы: Александр Блок, Александр Солженицын, Джонатан Свифт, Марк Твен, Джейн Остен.
Козерог
Терпеливые и сообразительные представители этого знака постоянно повышают свой интеллектуальный уровень. В отличие от одаренных природой, но ленивых Водолеев и Близнецов, они привыкли добывать знания упорным трудом и поэтому чаще добиваются значительных результатов.
Многим Козерогам нравятся герои, преодолевающие трудности при помощи холодного расчета и хитрости. Они и сами предпочитают продуманную стратегию импульсивным решениям, но отнюдь не лишены эмоций. Они бесконечно влюблены в дело своей жизни и вечно мучаются сомнениями, все ли делают правильно. Так что близким приходится постоянно поддерживать их веру в себя и напоминать о необходимости отдыха.
Писатели-Козероги: Александр Грибоедов, Осип Мандельштам, Джером Д. Сэлинджер, Айзек Азимов, Джек Лондон.
Близнецы
Тяга Близнецов к новым знаниям и умениям безгранична. Они способны усваивать самую разную информацию с космической скоростью, но совершенно не готовы остановиться, чтобы разложить все это по полочкам. Поэтому в голове у них примерно такой же беспорядок, как в комнате и жизни.
Им может понравиться и детектив, и триллер, и приключенческий роман, и что-то из интеллектуальной прозы. Главное, чтобы читать было не скучно: закрученный сюжет, неожиданный финал, необычные персонажи и оригинальный авторский стиль нужны им как воздух.
Писатели-Близнецы: Александр Пушкин, Михаил Шолохов, Роберт Рождественский, Артур Конан Дойл, Франсуаза Саган.
Телец
Тельцы стараются не только читать книги, но и применять полученные знания на практике. Они не привыкли акцентировать всеобщее внимание на своих способностях и успехах, а потому часто кажутся наивными и ленивыми. Но стоит узнать их получше — и тут же выяснится, что это совсем не так.
Читают Тельцы вдумчиво и не торопясь, предпочитая прикладную литературу: издания по кулинарии, рукоделию, дизайну интерьера и подробные руководства по развитию бизнеса. Если они взяли в руки художественное произведение, то обязательно извлекут пользу и из него. Им важно, чтобы книга хорошо смотрелась на полке и читать ее было удобно, поэтому они всегда обращают внимание на качество бумаги, шрифт и дизайн обложки.
Писатели-Тельцы: Михаил Булгаков, Виктор Астафьев, Уильям Шекспир, Оноре де Бальзак, Джером К. Джером.
Дева
Как и Тельцы, Девы обладают прежде всего практическим интеллектом. В юности они обычно читают очень много, но только те произведения, которые вызвали самые яркие эмоции, остаются в их памяти надолго.
Девы способны быстро освоить новое дело и легко находят книги, необходимые им для работы, будь то литература по специальности или пошаговые инструкции по развитию полезных личностных качеств.
Люди этого знака упорно идут к своей цели, но, в отличие от Стрельцов и Козерогов, не забывают об отдыхе. Истинное наслаждение они находят в увлекательном фэнтези и романах с хорошо проработанной психологией персонажей. Впрочем, даже если книга им не очень нравится, Девы все равно дочитают ее до конца, отметив каждый недочет в работе автора и редакторов.
Писатели-Девы: Лев Толстой, Иоганн Гёте, О. Генри, Герберт Уэллс, Мэри Шелли.
Лев
Это большие поклонники мотивирующих книг. Они верят, что способны на многое, и убеждены, что многозадачность — их стихия. Последнее неверно, но даже не пытайтесь их в этом убедить! На прикроватном столике этих творческих людей, скорее всего, лежит несколько книг с закладками, которые читаются параллельно: вдохновляющий нон-фикшн или бизнес-литература — утром по пути на работу, откровенный роман или гид по стилю — вечером, биографии успешных людей — в любое время дня и ночи, когда появляется настроение.
Представители этого знака обычно в курсе всех модных новинок и никогда не упускают самые красивые и дорогие издания и серии. Шикарная домашняя библиотека — их страсть. А когда Львам наконец удается дочитать одну из книг до конца, они с удовольствием делятся своим мнением о ней со всеми, кто встречается им на пути.
Писатели-Львы: Михаил Зощенко, Рэй Брэдбери, Джон Голсуорси, Вальтер Скотт, Александр Дюма.
Весы
Интеллекту Весов можно было бы позавидовать, если бы природная скромность не мешала им использовать его в полную силу. Увы, свою логику, интуицию и феноменальную способность к анализу данных родившиеся под этим знаком предпочитают использовать не на работе, а в занятиях хобби. У этих артистичных и сотканных из противоречий людей часто бывает огромная домашняя библиотека, в которой найдется не только художественная литература на любой вкус, но и книги по живописи, музыке и писательскому мастерству.
Читая поэзию и прозу, Весы с легкостью запоминают яркие цитаты и потом используют их в своей речи. Они не упускают возможности поспорить и покритиковать чужое творчество и любимые книги знакомых. Но если им самим понравился какой-то автор, не сомневайтесь — они познакомятся со всеми его произведениями и будут советовать другим.
Писатели-Весы: Иван Бунин, Михаил Лермонтов, Марина Цветаева, Оскар Уайльд, Мигель де Сервантес.
Овен
Импульсивные Овны, как и Весы, любят обсудить прочитанное, но не из любви к дискуссиям, а скорее ради эффекта. За их сложным характером почти невозможно разглядеть пытливый ум, а ведь они часто обладают незаурядным интеллектом.
При всей своей любви к справедливости, Овны не знают полутонов. Книги, в их понимании, делятся на две категории: литературные шедевры и макулатура. К последней относится все, во что звездные упрямцы не пожелали вчитываться (да-да, это те самые любители «пролистывать»). В категорию «шедевров» чаще всего попадают произведения на военную и философскую тематики, а также приключенческие и исторические романы. Ну и, конечно, Овны помнят с детства те истории, в которых персонажи преодолевают трудности, выбираясь из самых сложных ситуаций, а добро побеждает зло. Убежденные в том, что всегда находятся на стороне «добра», они и сами любят побеждать, но редко говорят об этом вслух.
Писатели-Овны: Николай Гоголь, Максим Горький, Николай Гумилев, Ханс Кристиан Андерсен, Томас Майн Рид.
Скорпион
С точки зрения Скорпионов, от книги обязательно должна быть какая-то польза. Причем эмоции и вдохновение тоже считаются. Их ум универсален, увлечения экзотичны, но рискованных решений они избегают, даже в ущерб себе. Так что, если кто-нибудь подарит такому человеку одну из книг Джен Синсеро, это будет очень кстати.
Общие теоретические знания кажутся Скорпионам ненужными, но желание узнать жизнь и добраться до сути вещей толкает их на читательские эксперименты. С детективов они перескакивают на книги об отношениях между мужчиной и женщиной, а после мотивирующей литературы могут захотеть взглянуть на мир совершенно другими глазами и взять с полки роман Джонатана Сафрана Фоера или Марлона Джеймса.
Писатели-Скорпионы: Федор Достоевский, Иван Тургенев, Виктор Пелевин, Маргарет Митчелл, Кадзуо Исигуро.
Рак
Рожденных под этим знаком считают натурами чувствительными и осторожными, но мало кто вспоминает об умении Раков использовать чужой опыт и работать в команде. Они не привыкли кричать о своих талантах, но в экстренной ситуации способны принять верное решение и взять ответственность за весь коллектив.
Раки часто ассоциируют себя с любимыми персонажами и поэтому предпочитают книги со счастливым финалом — но только не в ущерб правдивости и эмоциональной глубине. Они полностью погружаются в каждое произведение и «проживают» его, независимо от жанра. Люди этого знака выбирают книги так же придирчиво, как друзей, но при этом ценят разнообразие. Они могут найти что-то свое и у признанных классиков сентиментального романа, и у авторов современной интеллектуальной прозы, и даже в «легкой литературе». Главное, чтобы эмоции персонажей были «настоящими», а их история перекликалась с жизненным опытом Рака.
Писатели-Раки: Владимир Маяковский, Анна Ахматова, Эрнест Хемингуэй, Антуан де Сент-Экзюпери, Франц Кафка.
Рыбы
Представители этого знака в своей жизни чаще опираются не на интеллект, а на эмоции и развитую интуицию. Эти люди ни за что не станут погружаться в то, что им не интересно, а их приверженность к познанию тайн человеческой натуры часто делает их поклонниками эзотерической и психологической литературы. Также среди Рыб много верующих людей, которые читают священные тексты своей религии в том числе и для того, чтобы получше разобраться в себе.
Когда же речь идет о художественной литературе, Рыбы нередко выбирают что-то непредсказуемое и эмоциональное. Это может быть сентиментальный роман или легкое фэнтези. Главное, чтобы герои книги были живыми и тонко чувствующими, а авторские описания открывали простор воображению.
Писатели-Рыбы: Александр Беляев, Юрий Олеша, Виктор Гюго, Джон Стейнбек, Фазиль Искандер.