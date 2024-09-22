Астрологи перечислили самые умные и начитанные знаки зодиака

При всей своей любви к справедливости, Овны не знают полутонов. Книги, в их понимании, делятся на две категории: литературные шедевры и макулатура. К последней относится все, во что звездные упрямцы не пожелали вчитываться (да-да, это те самые любители «пролистывать»). В категорию «шедевров» чаще всего попадают произведения на военную и философскую тематики, а также приключенческие и исторические романы. Ну и, конечно, Овны помнят с детства те истории, в которых персонажи преодолевают трудности, выбираясь из самых сложных ситуаций, а добро побеждает зло. Убежденные в том, что всегда находятся на стороне «добра», они и сами любят побеждать, но редко говорят об этом вслух.