Астролог Володина назвала бессмысленными советы для новогоднего стола

«Это вопросы, отвечать на которые не имеет смысла с точки зрения астрологии — это надуманные темы. От того, что люди будут пить и есть за новогодним столом, не зависят события года. Да и год Змеи начнется только в конце января», — заявила она.
По словам астролога, стереотип о том, что каждому зодиакальному символу должны соответствовать определенные блюда и напитки на новогоднем столе, «разгоняется СМИ каждый год». При этом она советует относиться к подобным рекомендациям как к игре и поводу попробовать что-то новое.
«Тема “что съесть-выпить и надеть на новый год” популярна, потому что всегда существует общественный запрос на “легкое решение проблем, без усилий”, — добавила она.
В восточной культуре у каждого года есть свой «покровитель» — один из 12 знаков китайского зодиака. Зодиакальный год Змеи по восточному календарю начнется 29 января 2025 года, а закончится 16 февраля 2026 года.
Ранее российские поставщики алкоголя и производители вина рассказали о том, что компании, работающие в стране, стали чаще заказывать на корпоративы отечественное игристое. Так, исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин отметил рост спроса на них на уровне 15%, а президент группы компаний Ladoga Вениамин Грабар заявил о росте в 80−100%. Эксперты связывают это как с ростом популярности российских игристых, так и с их ценовой доступностью.
Президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов рассказал «РБК Вино» о том, что дефицита игристого к новогодним праздникам не будет. «Игристое на Новый год обязательно будет. До конца года мы не планируем повышение цен, ситуация по отгрузкам стабильна», — заявил он.