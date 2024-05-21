Астролог рассказала о положении Марса в натальной карте

Трудолюбивый, результативный и практичный Марс. Делает всё на совесть. Отлично выполняет кропотливую и рутинную работу, находя в ней важность и интерес. Не тратит лишней энергии и сил в работе, конструктивен и обходится минимальным количеством средств. Высокий уровень концентрации. Надо — делает. От решения до действия может пройти промежуток времени, поскольку обдумывает всё до мельчайших деталей. Критичен как к своей, так и к чужой работе. Может несколько раз переделывать, пока не получится идеально с его точки зрения. Любит рукоделие. Ремонт также предпочтет сделать сам, поскольку считает, что выполнит лучше других. Выносит опыт из прошлого и прекрасно анализирует ошибки.