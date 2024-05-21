Астролог рассказала о положении Марса в натальной карте

«От положения Марса в личном гороскопе зависит, как человек способен преодолевать препятствия, как он реагирует на внешние раздражители, как быстро или медленно приступает к выполнению задач, насколько он смел и напорист, каковы его лидерские качества. Для Марса мир — поле борьбы, реализации и активной деятельности. Марс любит соревнования, спортивные мероприятия, физическую нагрузку, активность. Позитивное проявление Марса — созидательная деятельность, защита слабых, быстрое принятие правильного решения, самостоятельность, а самое главное — умение говорить правду. Негативное проявление планеты — споры, хамство, нетерпимость, чрезмерная агрессия, тирания и хождение “по головам” ради достижения цели. В женской карте Марс покажет тип мужчины-любовника в том числе», — сказала она.
Цвет — красный, день недели — вторник, металл — железо, управляет знаками Овен и Скорпион.
Марс в Овне.
Сильное положение. Решительный, волевой, напористый, не боится рисковать. Молниеносно принимает решения и так же приступает к действию. Однако часто не успевает обдумать свое решение и может наделать глупостей. Сильная сторона — скорость. Независим, упрям и прямолинеен, часто агрессивен, особенно когда его критикуют или смеются над ним. Обычно громкий голос и уверенная речь. Способен выдерживать большие нагрузки, предпочитает делать всё быстро. Если не получилось с первого раза, может потерять интерес и уйти в сторону. Лидер, способный повести за собой. Бесстрашный боец, жаждущий самоутверждения. Часто излишек энергии, которую необходимо куда-то деть, поэтому лучше заняться спортивными нагрузками, физической работой, работой с металлом, чем драками, конфликтами и потасовками.
Марс в Тельце.
Упрямый, медлительный и даже иногда заторможенный. Склонен к длительной работе, нацеленной на достойное вознаграждение. Спокойный и стабильный, не любит конфликтовать, хамить и разбираться. Достаточно миролюбив, но если сильно довести, может дать отпор и физически. Долго разбирается с новыми формами деятельности, однако, разобравшись, его уже не сдвинуть с пути, поскольку может выполнять монотонную работу терпеливо и выносливо. Медленно начинает, потом не остановить, даже когда уже работа не имеет смысла. Не любит рисковать. Предпочитает работать в комфорте. В основном выбирает делать то, что нравится. Часто имеет красивый и приятный голос. Нередко выбирает деятельность, связанную с красотой и искусством, писательством.
Марс в Близнецах.
Многозадачный и многофункциональный Марс. Физической силой не отличается, зато обладает большим интеллектом Быстро ориентируется в новой информации. Большая подвижность. Часто распыляется на несколько дел одновременно и с хорошим результатом, поскольку может легко переключаться с одного вида деятельности на другой. В работе предпочитает разнообразие и интерес, общение и обсуждение. Монотонность и рутина убивают желание действовать. Любитель интеллектуальных споров и бесед. Быстро решения не принимает, предпочитает собрать максимальное количество информации из разных источников, обдумать всё, переговорить и посоветоваться с кем-то. Не злопамятен, агрессию может выражать словесно очень колко и по делу.
Марск в раке.
Способность действовать зависит от настроения. Любит лениться и откладывать дела на потом. На «надо» не пробьешь, лучше заводить эмоционально. Много делает ради семьи и близких людей. Часто замедленная реакция или прокрастинация. Не любит рисков и перемен. Прекрасно может работать в уютных, комфортных домашних условиях. Недостаток энергии хорошо компенсируется поддержкой со стороны. Предпочитает перекладывать ответственность на других, особенно при принятии важных решений. Легко «продавливается» на жалость. Может обижаться, и тогда деятельность будет прекращена. Злопамятен. Хочет — делает, не хочет — не делает. Подходят водные виды спорта, а также кардионагрузки.
Марс во Льве.
Публичный Марс. Очень упрям, не любит менять решений. Если сделал — ждет восхищения и аплодисментов. Потребность в одобрении и похвале. Действует достаточно обстоятельно без резких порывов и импульсов. Перенапрягаться ни за что не будет, если устал, то остановится. Любит создавать атмосферу праздника и веселья. Работу выбирает престижную, достойно оплачиваемую. Не любит советов и рекомендаций, предпочитает принимать решения сам. В конфликтных ситуациях часто не опускается до споров и разборок, может выразить свое мнение и уйти с высоко поднятой головой. Берет на себя ответственность и доделывает дело до конца. Недовольство выражает демонстративными действиями. Амбициозен. Предпочитает быть лучшим в своем деле.
Марс в Деве.
Трудолюбивый, результативный и практичный Марс. Делает всё на совесть. Отлично выполняет кропотливую и рутинную работу, находя в ней важность и интерес. Не тратит лишней энергии и сил в работе, конструктивен и обходится минимальным количеством средств. Высокий уровень концентрации. Надо — делает. От решения до действия может пройти промежуток времени, поскольку обдумывает всё до мельчайших деталей. Критичен как к своей, так и к чужой работе. Может несколько раз переделывать, пока не получится идеально с его точки зрения. Любит рукоделие. Ремонт также предпочтет сделать сам, поскольку считает, что выполнит лучше других. Выносит опыт из прошлого и прекрасно анализирует ошибки.
Марс в Весах.
Партнерский Марс. Предпочитает делать не самостоятельно, а с кем-то в паре. Не любит проявлять инициативу и принимать ответственные решения. Избегает открытых конфликтов, споров и выяснения отношений. Миротворец. Подвижный и шустрый. Движения красивые. Хорош для танцев, особенно парных, фехтования, балета, игры на музыкальных инструментах. Очень обходительный и галантный кавалер. Грубости и хамства не переносит. Любит обсуждать проблемы, советоваться. Рутинную и грязную работу избегает. Создает красоту вокруг себя. Хобби и работа могут быть связаны с искусством, художеством и всем тем, что несет прекрасное в мир.
Марс в Скорпионе.
Мощный Марс. Очень активный, бесстрашный и выносливый. Молниеносно включается и быстро реагирует. Способен сконцентрировать всю свою энергию ради достижения цели. В отличие от Овна способен выждать момент, чтобы нанести сокрушительный удар по противнику. Рисковый, точный и увлекающийся, не бросает работу на полпути, достигает результата. Часто действует интуитивно. Неудачи и кризисы только раззадоривают на дальнейшие действия, не опускает руки. Являясь хорошим стратегом и тактиком, может действовать хитро, тайно и скрытно. В спокойных условиях жизни скучает. В кризисных ситуациях умеет использовать энергию противника против него самого.
Марс в Стрельце.
Борец за идею. Если видит перспективу, то выполнит все задачи. Прекрасный стратег, но плохой тактик. Стремится лидировать в идеологической сфере. Может разбрасываться в действиях, поскольку считает себя экспертом во всем. Меняет план действий в работе, корректируя его. Любит профессии, связанные с философией, политикой, престижем и модой, наставничеством и коучингом. Ищет высший смысл в работе и деятельности. Вынослив, однако может проявлять нестабильность деловой активности. Веря в идею, идет напролом, сшибая все препятствия на пути. Склонен к высокомерию и авторитаризму, плохо переносит критику.
Марс в Козероге.
Организованный Марс. Многое способен сделать из чувства долга. Крайне ответственный и упорный, порой взваливает на себя работу всего коллектива. Особой решительностью и напором не обладает, всё продумывает и взвешивает, планирует, только потом действует. В отличие от спринтера Марса в Овне, Марс в Козероге отличный марафонец, способный грамотно распределить силы и средства для достижения цели. Ориентирован на результат. Терпеливый, разумный и рациональный, предпочитает всё делать сам. Профессионал своего дела, не отвлекается и не распыляется. Качество ценнее количества.
Марс в Водолее.
Неожиданный Марс. Умеет отлично концентрироваться. Стремится к полной независимости в действиях, но вместе с тем ищет коллектив единомышленников. Не вмешивается в чужие дела, но и не пускает никого в свои. Проявляет изобретательность. Может найти нестандартные выходы из проблемных ситуаций. Больше склонен к интеллектуальной работе, нежели к физической. Зачастую ставит глобальные задачи, иногда фантазийные, но сил и напора для их достижения не хватает. Может распыляться на несколько дел, что мешает результату. Склонен к авантюрным идеям. Любит изобретать, реформировать, экспериментировать в работе.
Марс в Рыбах.
Пластичный Марс. Не встревает в споры, не любит конфликты, поскольку не хватает энергии и сил отстаивать свою точку зрения. Трудно сконцентрироваться на какой-то одной задаче. Неорганизованность и хаотичность в действиях. Но обладатель, пожалуй, самой потрясающей пластики тела. Очень гибкий и мягкий. Движения завораживают. Отличный танцор, хореограф, кинематографист. В спорте предпочитает водные виды. Действует во имя идеала и высокой духовности. Из-за отсутствия напора и нерешительности может стать мастером подковерных игр и интриг. Многозадачный, легко делает несколько дел одновременно. Предпочитает работать в уединении.
«Вышеописанная интерпретация Марса в знаках зодиака не дает возможности делать выводы, так как необходим полный анализ планеты, учитывая дом, аспекты, конфигурации и даже градус нахождения Марса», — подчеркнула астролог.