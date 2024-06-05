Астрофотограф Дьюри показал большой парад планет 1 июня 2024 года

Парад планет — явление, при котором для наблюдателя с Земли несколько планет Солнечной системы видны на одной стороне небесной сферы относительно Солнца. Большим называется парад, при котором по одну сторону от Солнца на небе выстраивается больше пяти планет. Такое случается раз в 18−20 лет. В начале июня 2024 года на секторе небосклона охватом примерно в 90 ° можно было увидеть целых шесть планет, правда, сделать это невооруженным глазом практически невозможно, вам понадобится астрономический бинокль, а лучше телескоп.