Астрофотограф Дьюри показал большой парад планет 1 июня 2024 года

Британскому астрофотографу Джошу Дьюри удалось запечатлеть на камеру одно из самых ожидаемых астрономических событий 2024 года — большой парад планет.
Парад планет — явление, при котором для наблюдателя с Земли несколько планет Солнечной системы видны на одной стороне небесной сферы относительно Солнца. Большим называется парад, при котором по одну сторону от Солнца на небе выстраивается больше пяти планет. Такое случается раз в 18−20 лет. В начале июня 2024 года на секторе небосклона охватом примерно в 90 ° можно было увидеть целых шесть планет, правда, сделать это невооруженным глазом практически невозможно, вам понадобится астрономический бинокль, а лучше телескоп.
Дьюри вел съемку парада планет очень ранним утром 1 июня со скалы Крукс Пик, расположенной в холмах Мендип (графство Сомерсет). С помощью некоторых фотографических ухищрений Дьюри удалось получить кадр, на котором в одну линию на небосводе выстроились Юпитер, Уран, Меркурий, Марс, Нептун и Сатурн, а также серп Луны.
Этот снимок Дьюри получил, используя многократную экспозицию и комбинируя затем изображения в одном кадре. По словам Дьюри, проблема была в том, что Сатурн, Марс и лунный серп были хорошо видны на утреннем небосклоне, однако Юпитер, Уран, Нептун и Меркурий оказались расположены слишком близко к ослепительным лучам восходящего Солнца и потому были засвечены. Чтобы сфотографировать эти слабо светящиеся объекты, для каждого потребовались разные настройки камеры.