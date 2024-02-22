Астрофизики нашли в космосе звездные «фабрики» по производству золота

Международная группа астрофизиков под руководством итальянских ученых из Римского университета Тор Вергата открыла алхимический процесс в космосе, при котором золото и другие ценные металлы образуются из более легких элементов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.