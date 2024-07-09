Астрофизики: лунные сутки длятся на 57 миллионных секунды дольше земных

Казалось бы, зачем вообще знать, насколько быстрее идет время на Луне? В последний раз астронавты были там полвека назад, да и то погостили недолго. Однако к 2026 году NASA планирует отправить на Луну новую команду. И эта миссия должна оказаться более продолжительной — специалисты будут исследовать места, где в перспективе можно построить лунные базы, которые в дальнейшем станут своеобразными трамплинами на Марс.