Астрофизик рассчитал, спасёт ли Землю от гибели пролетающая мимо звезда

У астрофизиков свои «часы судного дня», и по ним Земля должна стать непригодной для жизни примерно через миллиард лет. То есть задолго до того как Солнце начнет расширяться и превратится в красного гиганта, поглощая ближайшие планеты. Прежде оно станет достаточно ярким и горячим, чтобы «выкинуть» нашу планету за пределы зоны обитаемости. Но случайно пролетающая мимо звезда могла бы спасти нас, говорят авторы нового исследования: она может сдвинуть Землю на более далекую холодную орбиту. Моделирование показало, что звезда также может «утащить» Землю за пределы Солнечной системы.

«Пока не стало слишком поздно»

Сейчас наша планета находится в так называемой «обитаемой зоне» — на идеальном расстоянии от своего светила, когда условия на ней позволяют существовать жидкой воде, соответствующей атмосфере, и жизнь на планете не сгорает и не замерзает. Однако Солнце постепенно становится ярче и горячее, что сдвигает условную зону обитаемости всё дальше. По подсчетам ученых, примерно через миллиард лет (плюс-минус несколько веков) орбита Земли окажется за пределами обитаемой зоны, что повлечет за собой нещадный парниковый эффект и исчезновение жидкой воды.

Вероятность того, что за это время земная орбита сама переместится из-за каких-то внутренних процессов Солнечной системы, ничтожно мала. Однако остается надежда еще на одно астрономическое событие. Астрофизик из Университета Бордо (Франция) Шон Рэймонд собрал команду специалистов в астрономии и планетологии, чтобы смоделировать возможные варианты будущего Солнечной системы, если в пределах 100 астрономических единиц от ее центра пролетит такая блуждающая звезда.

«Каждые миллиард лет существует 1-процентная вероятность, что звезда пройдет в пределах 100 астрономических единиц от Солнца». Шон Рэймонд астрофизик

«Одна а. е. — это расстояние от Земли до Солнца, поэтому звезда, пролетающая в пределах 100 а. е., имеет шанс повлиять на орбиты планет, — объясняет ученый. — Миллиард лет — это время, которое осталось у Земли по ее часам судного дня (по крайней мере, астрономическим), так что это означает, что есть 1-процентный шанс, что мимо пролетит звезда и всё встряхнет, пока не стало слишком поздно».

Спасение или катастрофа?

Команда провела 12 тысяч симуляций с восемью планетами нашей системы на их текущих орбитах, куда добавили звезды разных размеров, прилетающие с разных сторон и приближающиеся на различные расстояния в радиусе 100 а.е. Результаты моделирования были приняты Королевским астрономическим обществом и опубликованы в базе препринтов arXiv.

В некоторых симуляциях вторжение звезды действительно оттолкнуло Землю на более далекую от Солнца орбиту — с 0,28 вероятностью того, что Земля после этого выживет на новой, более холодной орбите. В некоторых — наша планета вместе с другими соседними оказалась вообще на окраине Солнечной системы — в облаке Оорта. Ряд компьютерных моделей показали, как пролетающая звезда захватывает Землю на свою орбиту и уносит далеко в космос. В этом случае, по словам астрофизиков, наша планета тоже могла бы хорошо устроиться, получив достаточно энергии для существования жидкой воды от своей новой звезды.

Другие симуляции показали более «апокалиптичные» варианты развития событий: проходящая звезда то сталкивала небесные «лбами»: Марс с Венерой, Землю с Луной; то спихивала Меркурий прямо в Солнце; то выбрасывала Уран и Нептун (или все планеты сразу) из Солнечной системы, делая их изгоями. Однако в большинстве моделей звезда никак не повлияла на орбиты планет.

Все вместе благоприятные исходы составили 1 шанс из 35 тысяч. Поэтому исследователи предложили все-таки не полагаться на звезду-спасателя. А самим найти возможность менять орбиту планеты или научиться блокировать часть солнечной энергии. Благо, у человечества на поиск этих решений еще миллиард лет.

Возможно, за это время удастся разрешить и парадокс Ферми, который не дает покоя астрофизикам уже несколько десятков лет.