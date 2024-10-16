Астрофизик Оза заявил, что впервые нашел в космосе экзоспутник

Один из руководителей нового исследования НАСА, планетолог Апурва Оза много лет искал способы выявлять экзолуны. Ученый использовал пример Ио, спутника Юпитера, которая постоянно выбрасывает в атмосферу и межпланетное пространство огромные облака газов в результате своей вулканической активности. Эти облака по величине могут превышать радиус планеты в 1000 раз. Оза предположил, что по таким же газовым облакам в других звездных системах можно определить наличие вулканических лун. Даже если они слишком малы, чтобы их увидеть.