Астрофизик назвал возможные сроки новых магнитных бурь на Земле

Вероятна магнитная буря слабого или среднего уровня, сообщил РБК заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета Александр Иванов.
Геомагнитные бури оцениваются по шкале от 1 до 5, где 1 — самая слабая, а 5 — наибольшая вероятность ущерба. Буря класса G2 — средней силы — может нарушить коротковолновую связь и вызвать сбои напряжения в промышленных сетях.
«По уточненным данным, предполагается, что есть вероятность развития до уровня G2, но мы фиксируем пока, что G2 так и не достигается, переходит на уровень G1», — сказал Иванов и добавил, что сейчас на Солнце нет сильных геомагнитных возмущений, были вспышки среднего М-класса. Они оцениваются как средние и могут вызвать небольшие магнитные бури.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что слабая магнитная буря началась на Земле утром 1 января.
По словам Иванова, возмущения в геомагнитном поле ожидались еще 31 декабря, поскольку было много вспышек накануне и 29 декабря. В частности, в воскресенье, 29 декабря, на Солнце зафиксировали 15 мощных вспышек, одна из которых была самого сильного класса X. Прогнозировалось, что на Земле магнитные бури достигнут уровня G3, G2, но этого не случилось. «Скорости не хватило», — добавил астрофизик.
Он отметил, что не ожидает магнитосферных ударов и считает, что после ряда вспышек на Солнце должен наступить период покоя.
Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал, что 2025 год может стать годом максимума солнечной активности в текущем цикле.