Астрофизик назвал возможные сроки новых магнитных бурь на Земле

«По уточненным данным, предполагается, что есть вероятность развития до уровня G2, но мы фиксируем пока, что G2 так и не достигается, переходит на уровень G1», — сказал Иванов и добавил, что сейчас на Солнце нет сильных геомагнитных возмущений, были вспышки среднего М-класса. Они оцениваются как средние и могут вызвать небольшие магнитные бури.