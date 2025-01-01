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Астрофизик назвал возможные сроки новых магнитных бурь на Земле

В случае вспышки на Солнце 1 или 2 января магнитные бури достигнут Земли примерно через двое суток.

Источник: NASA

Вероятна магнитная буря слабого или среднего уровня, сообщил РБК заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета Александр Иванов.

Геомагнитные бури оцениваются по шкале от 1 до 5, где 1 — самая слабая, а 5 — наибольшая вероятность ущерба. Буря класса G2 — средней силы — может нарушить коротковолновую связь и вызвать сбои напряжения в промышленных сетях.

«По уточненным данным, предполагается, что есть вероятность развития до уровня G2, но мы фиксируем пока, что G2 так и не достигается, переходит на уровень G1», — сказал Иванов и добавил, что сейчас на Солнце нет сильных геомагнитных возмущений, были вспышки среднего М-класса. Они оцениваются как средние и могут вызвать небольшие магнитные бури.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что слабая магнитная буря началась на Земле утром 1 января.

По словам Иванова, возмущения в геомагнитном поле ожидались еще 31 декабря, поскольку было много вспышек накануне и 29 декабря. В частности, в воскресенье, 29 декабря, на Солнце зафиксировали 15 мощных вспышек, одна из которых была самого сильного класса X. Прогнозировалось, что на Земле магнитные бури достигнут уровня G3, G2, но этого не случилось. «Скорости не хватило», — добавил астрофизик.

Он отметил, что не ожидает магнитосферных ударов и считает, что после ряда вспышек на Солнце должен наступить период покоя.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал, что 2025 год может стать годом максимума солнечной активности в текущем цикле.