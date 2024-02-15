Астробиологи усомнились в обитаемости глубин крупнейшей луны Сатурна

«К сожалению, теперь нам придется быть немного менее оптимистичными при поиске внеземных форм жизни в нашей Солнечной системе. Научное сообщество воодушевила перспектива найти организмы на ледяных лунах, но это может быть не так вероятно, как мы надеялись», — отметила ведущий автор работы, профессор Кэтрин Нейш.