Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Астероид, уничтоживший динозавров, не был единственным

66 млн лет назад в Землю врезалось сразу несколько крупных астероидов. Об этом свидетельствует недавнее сканирование подводного кратера в Западной Африке.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Исследователи пришли к выводу, что 66 млн лет назад в Землю врезалось несколько крупных астероидов. Об этом свидетельствует детальное сканирование подводного кратера диаметром около 8 км у берегов Гвинеи (Западная Африка).

Ученые полагают, что он образовался в конце мелового периода, когда крупный астероид врезался в планету со скоростью около 72420 км/ч. И хотя он был меньше астероида, вызвавшего массовое вымирание динозавров, он все же оставил след на поверхности планеты.

Астероид, ставший причиной вымирания динозавров, был намного крупнее: диаметр кратера Чиксулуб (Мексика), оставленного после столкновения, достигает 180 км.

Исследователи предполагают, что столкновение с астероидом у берегов Гвинеи вызвало сильные подземные толчки, которые впоследствии привели к образованию разломов. Помимо прочего, столкновение вызвало оползни со следами разрушений, видимыми на тысячи квадратных км за пределами кратера, а также привело к образованию разрушительного цунами высотой более 800 м.

Доктор Уиздин Николсон, морской геолог из Университета Хериот-Уотт (Эдинбург, Шотландия) сказал, что это столкновение, если сравнивать с современной «историей», было больше всего похоже на Тунгусское событие 1908 года. Тогда 50-метровый астероид вошел в атмосферу Земли и взорвался в небе над Сибирью.

Ранее рассказывали, что 466 миллионов лет назад вокруг Земли были кольца, как у Сатурна.