Астероид, уничтоживший динозавров, не был единственным

Исследователи пришли к выводу, что 66 млн лет назад в Землю врезалось несколько крупных астероидов. Об этом свидетельствует детальное сканирование подводного кратера диаметром около 8 км у берегов Гвинеи (Западная Африка).
Ученые полагают, что он образовался в конце мелового периода, когда крупный астероид врезался в планету со скоростью около 72420 км/ч. И хотя он был меньше астероида, вызвавшего массовое вымирание динозавров, он все же оставил след на поверхности планеты.
Исследователи предполагают, что столкновение с астероидом у берегов Гвинеи вызвало сильные подземные толчки, которые впоследствии привели к образованию разломов. Помимо прочего, столкновение вызвало оползни со следами разрушений, видимыми на тысячи квадратных км за пределами кратера, а также привело к образованию разрушительного цунами высотой более 800 м.
Доктор Уиздин Николсон, морской геолог из Университета Хериот-Уотт (Эдинбург, Шотландия) сказал, что это столкновение, если сравнивать с современной «историей», было больше всего похоже на Тунгусское событие 1908 года. Тогда 50-метровый астероид вошел в атмосферу Земли и взорвался в небе над Сибирью.
Ранее рассказывали, что 466 миллионов лет назад вокруг Земли были кольца, как у Сатурна.