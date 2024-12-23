Астероид размером с 10-этажный дом пролетит мимо Земли 24 декабря

В ночь на 24 декабря огромный «рождественский» астероид размером с десятиэтажное здание пролетит мимо Земли со скоростью 14 743 мили в час (около 23 721 км/ч). Об этом сообщает Daily Mail.
По данным NASA, небесное тело под названием 2024 NX1 приблизится на минимальное расстояние к Земле в 2:56 по Гринвичу (5:56 по московскому времени).
Размер астероида составляет от 29 до 70 м в диаметре. Он может иметь разрушительный потенциал, сравнимый с 12 млн т тротила. Формально астероид считается «потенциально опасным», однако нет никаких шансов, что он столкнется с Землей, — 2024 NX1 пройдет мимо нашей планеты на безопасном расстоянии 7,21 млн км, что примерно в 18 раз дальше, чем Луна.
В следующий раз астероид 2024 NX1 приблизится к Земле в январе 2032 года. Он пройдет еще ближе к нашей планете — на расстоянии 4,7 млн км. Однако ближе всего к Земле он окажется в 2106 году — на расстоянии всего 3,4 млн км.
3 декабря в Якутии упал астероид диаметром около 70 см, который получил название C0WEPC5. Он пролетел над городом Ленском в 19:14 мск. В якутском управлении МЧС сообщили, что астероид прошел над атмосферой. «Жители Олекминского и Ленского районов этой ночью могли наблюдать кометоподобный хвост и вспышки», — сообщили в якутском управлении МЧС. Безопасность жизнедеятельности населения не была нарушена.
Алан Фицсиммонс из Королевского университета Белфаста (Великобритания) отмечал, что объект такого размера не представляет опасности для людей, находящихся на Земле. «Он небольшой, но все равно будет довольно впечатляющим. Над местом падения будет темно, и на несколько сотен километров вокруг будет виден очень яркий огненный шар в небе», — заявил астроном.
C0WEPC5 был обнаружен всего за несколько часов до падения. Профессор, член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский заявил, что успех в определении упавшего в Якутии астероида можно назвать уникальным случаем. По словам ученого, телескопы наблюдают лишь малую часть неба, поэтому тот факт, что этот астероид попал в поле зрения астрономов, является большой удачей.