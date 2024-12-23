Астероид размером с 10-этажный дом пролетит мимо Земли 24 декабря

Размер астероида составляет от 29 до 70 м в диаметре. Он может иметь разрушительный потенциал, сравнимый с 12 млн т тротила. Формально астероид считается «потенциально опасным», однако нет никаких шансов, что он столкнется с Землей, — 2024 NX1 пройдет мимо нашей планеты на безопасном расстоянии 7,21 млн км, что примерно в 18 раз дальше, чем Луна.