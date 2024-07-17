Астероид Апофис размером с лайнер приблизится к Земле в 2029 году

Крупный астероид Апофис приблизится к Земле на расстояние 32 тыс. км в апреле 2029 года. Астероид безопасен для Земли и представляет большой интерес для ученых. Об этом сообщает CNN.
Его смогут увидеть невооруженным глазом около 2 млрд человек, проживающих в Европе, Африке и Азии.
Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило, что на астероид будет запущен новый космический аппарат Ramses для более безопасного прохождения рядом с Землей. По данным агентства, подготовительные работы к миссии уже начались. Окончательное решение об участии в миссии будет принято на заседании Совета министров ЕКА в ноябре 2025 года.
Апофис, названный в честь египетского бога хаоса и тьмы, был впервые обнаружен в 2004 году. Изначально астрономы опасались, что астероид может столкнуться с Землей в 2029 и 2068 годах, но последующие наблюдения исключили любую угрозу столкновения в ближайшем столетии.
Несмотря на отсутствие опасности со стороны Апофиса, близкий пролет представляет редкую возможность для астрономов. Они считают, что астероиды такого размера проходят в такой близости от Земли только раз в 5−10 тыс. лет. Ученые планируют использовать это уникальное событие для исследования взаимодействия космических объектов с гравитацией Земли.
Патрик Мишель, астрофизик и директор по исследованиям Национального центра научных исследований Франции, отметил, что до сих пор изучение астероидов требовало глубоких полетов в Солнечную систему, а сейчас природа сама доставляет астероид к Земле.
Аппарат Ramses прибудет на Апофис до его прохождения мимо Земли и продолжит наблюдения после этого. Эти данные помогут понять, как астероид меняется под действием гравитации нашей планеты. Наблюдения также помогут лучше понять траекторию Апофиса и высчитать вероятность его столкновения с Землей в далеком будущем.
Ранее ученым удалось собрать пробы грунта астероида Бенну, который был обнаружен в 1999 году. Предполагается, что Бенну содержит образцы вещества, образовавшегося еще задолго до появления Земли и, вероятно, даже до формирования Солнечной системы. Анализ грунта с Бенну должен помочь ученым лучше понять роль астероидов в доставке на нашу планету соединений, формирующих жизнь.