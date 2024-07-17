Астероид Апофис размером с лайнер приблизится к Земле в 2029 году

Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило, что на астероид будет запущен новый космический аппарат Ramses для более безопасного прохождения рядом с Землей. По данным агентства, подготовительные работы к миссии уже начались. Окончательное решение об участии в миссии будет принято на заседании Совета министров ЕКА в ноябре 2025 года.