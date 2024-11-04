Астероид Апофис пролетит близко к Земле в 2029 году

Более подробные наблюдения в 2021 году позволили с большей точностью определить путь Апофиса, показав, что у него меньше шансов упасть на Землю, чем первоначально предполагали. По прогнозам, Апофис подойдет к Земле на расстояние до 32 000 километров 13 апреля 2029 года. Поэтому Апофис, вероятно, не сильно повлияет на Землю. Но как сам астероид будет чувствовать себя после приближения?