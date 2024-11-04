Астероид Апофис пролетит близко к Земле в 2029 году

Согласно новому исследованию, оползни могут преобразовать астероид Апофис во время его столкновения с Землей в 2029 году.
Названный в честь Апепа, древнеегипетского бога хаоса, Апофис — это астероид в форме арахиса длиной 340 метров. Когда он был открыт в 2004 году, астрономы подсчитали, что он может пройти очень близко к Земле в 2029 году.
Более подробные наблюдения в 2021 году позволили с большей точностью определить путь Апофиса, показав, что у него меньше шансов упасть на Землю, чем первоначально предполагали. По прогнозам, Апофис подойдет к Земле на расстояние до 32 000 километров 13 апреля 2029 года. Поэтому Апофис, вероятно, не сильно повлияет на Землю. Но как сам астероид будет чувствовать себя после приближения?
Этот вопрос заинтересовал Рональда-Луи Баллуза, ученого из Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса. Крошечные метеороиды постоянно бомбардируют поверхность астероидов. Этот процесс называется космическое выветриванием, отметил исследователь. Однако он добавил, что астрономы уже давно заметили, что астероиды, которые проходят близко к таким планетам, как Земля, часто не обладают выветренной поверхностью.
Механизм, который удаляет признаки выветривания, не очень хорошо известен. Одна из теорий заключается в том, что гравитация планеты тянет камни на поверхности астероида, отметая их и раскрывая нижний слой.
Чтобы проверить эту гипотезу, Баллуз и группа международных исследователей создали вычислительные модели Апофиса. О физических особенностях астероида известно мало. Поэтому ученые основывали свои модели на аналогичном двухлопастном астероиде Итокава, который был изучен более подробно. Затем команда смоделировала движение каждой модели к Земле, отслеживая как крупные, так и малые физические изменения.
Было обнаружено, что два физических процесса, вызванные гравитацией Земли, скорее всего, сформируют поверхность Апофиса во время его встречи в 2029 году. Одним из них является тремор, который, начнется за час до того, как астероид достигнет ближайшей к Земле точки, и продолжится некоторое время после этого.
По словам Баллуза, силу тремора трудно оценить. Гравитация Апофиса примерно в 250 000 раз меньше, чем у Земли. Это означает, что землетрясения могут быть достаточно сильными, чтобы сбить валуны с поверхности Апофиса.
Другой процесс, который может «освежить» поверхность Апофиса, — это изменение в его падении. Так происходит потому, что астероид не вращается по фиксированной оси или периоду времени; вместо этого он падает в космос, как плохо брошенный футбольный мяч.
Гравитация Земли приведет к тому, что астероид будет вращаться либо быстрее, либо медленнее в зависимости от его ориентации во время приближения 2029 года. Изменения в падении Апофиса приведут к дестабилизации пород Земли, потенциально вызывая оползни. В отличие от сейсмической тряски, эти изменения будут происходить постепенно, в течение десятков тысяч лет.
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