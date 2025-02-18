Астероид 2024 YR4 может столкнуться не только с Землей

Ученые NASA установили, что вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей в 2032 году составляет всего 2%. По оценкам специалистов, если он упадет на нашу планету, то уничтожит целый город в, предположительно, странах Южной Америки, Африки, Индии или Юго-Восточной Азии. После удара высвободится около 8 мегатонн энергии, что в 500 раз больше энергии, образовавшейся при взрыве бомбы, уничтожившей Хиросиму (Япония).