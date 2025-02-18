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Астероид 2024 YR4 может столкнуться не только с Землей

Он также может врезаться в Луну.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Midjourney

Ученые NASA установили, что вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей в 2032 году составляет всего 2%. По оценкам специалистов, если он упадет на нашу планету, то уничтожит целый город в, предположительно, странах Южной Америки, Африки, Индии или Юго-Восточной Азии. После удара высвободится около 8 мегатонн энергии, что в 500 раз больше энергии, образовавшейся при взрыве бомбы, уничтожившей Хиросиму (Япония).

Теперь ученые выяснили, что YR4 может столкнуться и с Луной. Вероятность этого события составляет 0,3%. Об этом пишет Space.com.

Согласно текущим оценкам, при столкновении астероида с Луной высвободится количество энергии, эквивалентное более чем 340 бомбам, уничтожившим Хиросиму. Кратер на естественном спутнике может достигнуть двух километров в диаметре. Однако удар никак не повлияет на Землю.

По словам ученых, земляне будут в полной безопасности, так как любой материал, выброшенный с поверхности Луны при столкновении, сгорит в атмосфере Земли.

Вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей или Луной по-прежнему очень мала. Сейчас за космическим объектом ученые наблюдают при помощи телескопа Джеймса Уэбба, чтобы узнать больше о его размере и траектории, прежде чем это небесное тело исчезнет из поля зрения Земли на следующие несколько лет.

Ранее биолог объяснил, может ли «зеркальная» жизнь с астероида Бенну уничтожить все организмы на Земле.