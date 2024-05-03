Астероид 2024 X1 установил рекорд по скорости вращения вокруг своей оси

Ранним утром 21 января по небу над Берлином пронесся огненный шар, а затем была видна яркая вспышка — это вошел в плотные слои земной атмосферы и взорвался небольшой астероид 2024 BX1. Хотя обычно заранее обнаружить такие маленькие космические объекты, чья орбита пересекается с орбитой Земли, астрономам не удается, на этот раз ученые смогли заметить приближающийся астероид за три часа до того, как он сгорел в атмосфере планеты.
Но это оказался не единственный необычный момент, связанный с 2024 BX1. Согласно расчетам астрофизиков, статья которых опубликована на сайте препринтов arXiv, астероид, летевший со скоростью 50 тысяч километров в час, при этом каждые 2,6 секунды совершал полный оборот вокруг собственной оси, что эквивалентно 33 тысячам оборотов в течение земных суток.
Это является рекордом по скорости вращения среди приближающихся к Земле космических объектов. Прежний рекорд принадлежал астероиду 2020 HS7, который совершал в полете полный оборот каждые 2,99 секунды. Правда, 2020 HS7, сгоревший в земной атмосфере в апреле 2020 года, был по своим размерам (4 на 8 метров) немного крупнее, чем 2024 BX1, что может объяснять, почему последний вращался быстрее.
Как пояснил в комментарии для журнала один из авторов статьи, Максим Девожель из Университета Центральной Флориды (США), астероиды раскручиваются в полете по нескольким причинам, в том числе это происходит, когда их выбрасывает в космос после столкновения с другими космическими объектами. И чем компактнее астероид, тем быстрее он вращается.
Информация о скорости вращения направляющихся к Земле астероидов важна, так как позволяет оценить возможные риски, которые эти прилетающие из глубин космоса камни могут представлять для нашей планеты и ее обитателей, отметил Девожель.