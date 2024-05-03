Астероид 2024 X1 установил рекорд по скорости вращения вокруг своей оси

Ранним утром 21 января по небу над Берлином пронесся огненный шар, а затем была видна яркая вспышка — это вошел в плотные слои земной атмосферы и взорвался небольшой астероид 2024 BX1. Хотя обычно заранее обнаружить такие маленькие космические объекты, чья орбита пересекается с орбитой Земли, астрономам не удается, на этот раз ученые смогли заметить приближающийся астероид за три часа до того, как он сгорел в атмосфере планеты.