Астероид 2014 TN17 размером с пирамиду Хеопса сблизится с Землей 26 марта

В среду, 26 марта, рядом с Землей пролетит потенциально опасный астероид 2014 TN17. Он достаточно велик, чтобы уничтожить целый город, но не опасен для нашей планеты.
Астероид промчится со скоростью в 77 300 километров в час, приблизившись к нашей планете на минимальное расстояние за более чем 100 лет — на расстояние в 5,1 миллиона километров. Это примерно в 13 раз дальше, чем Луна.
По оценкам исследователей, ширина астероида составляет около 165 метров. Это немного больше, чем высота Великой пирамиды Хеопса в Египте, и делает его достаточно большим, чтобы уничтожить город, если он столкнется с нашей планетой. NASA классифицирует 2014 TN17 как «потенциально опасный» из-за его размера и периодической близости к Земле. Однако это не означает, что он опасен.
Во время предстоящего пролета астероид будет находиться слишком далеко, чтобы его можно было наблюдать с помощью телескопа для наблюдения за звёздами или бинокля. Однако он достаточно велик, чтобы исследователи могли его изучить.
Ранее ученый из NASA спрогнозировал возможный маршрут падения астероида 2024 YR4. Согласно его расчетам, астероид может упасть в узком коридоре, который проходит через Южную Америку, Африку и Азию. Его обнаружили в декабре 2024 года и считают одним из наиболее опасных объектов наряду с астероидом 99942 Апофис.