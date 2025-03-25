Астероид 2014 TN17 размером с пирамиду Хеопса сблизится с Землей 26 марта

По оценкам исследователей, ширина астероида составляет около 165 метров. Это немного больше, чем высота Великой пирамиды Хеопса в Египте, и делает его достаточно большим, чтобы уничтожить город, если он столкнется с нашей планетой. NASA классифицирует 2014 TN17 как «потенциально опасный» из-за его размера и периодической близости к Земле. Однако это не означает, что он опасен.