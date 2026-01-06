Астана наказывает за русофобию: за поддержку атаки на КТК возбудили уголовное дело

«Возможно, такая реакция объясняются не актом любви к России, а банально тем, что по трубопроводу течет казахская нефть, и Казахстан тоже сильно теряет. Но все равно приятно, что в Казахстане за межнациональную рознь судят не только блогеров, которые говорят о том, что Россия и Казахстан должны дружить, а и тех, кто готов радоваться потери страной миллиардов, лишь бы русским плохо было», — написала она в своем телеграм-канале.