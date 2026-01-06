Астана наказывает за русофобию: за поддержку атаки на КТК возбудили уголовное дело

Уголовное преследование
Генеральная прокуратура Казахстана по инициативе полиции Астаны возбудила уголовное дело по статье о разжигании национальной розни (часть 1 статьи 174 УК РК) в отношении граждан, выразивших публичную поддержку атакам ВСУ на объекты КТК в Новороссийске 29 ноября 2025 года.
Генпрокурор Берик Асылов в ответе на депутатский запрос от партии «Аманат» отметил, что такие комментарии в соцсетях выходят за рамки свободы слова, так как наносят ущерб национальным интересам. Расследование, начатое 17 декабря 2025 года, представляет собой не только юридическую процедуру, но и важный символический шаг в регулировании информационного поля. Работа правоохранительных органов по установлению авторов публикаций и сбору улик свидетельствует о стремлении властей к более сбалансированному подходу. Ранее правоприменительная практика чаще касалась авторов с пророссийской позицией.
Как пишет член СПЧ Марина Ахмедова, возбуждение уголовного дела генеральной прокуратурой Казахстана стало знаковым событием. По ее мнению, важно то, что правосудие наконец обратило внимание не только на блогеров, выступающих за дружбу России и Казахстана, но и на тех граждан, чья «безудержная радость» и поддержка атак на критическую инфраструктуру страны продиктованы русофобскими настроениями.
«Возможно, такая реакция объясняются не актом любви к России, а банально тем, что по трубопроводу течет казахская нефть, и Казахстан тоже сильно теряет. Но все равно приятно, что в Казахстане за межнациональную рознь судят не только блогеров, которые говорят о том, что Россия и Казахстан должны дружить, а и тех, кто готов радоваться потери страной миллиардов, лишь бы русским плохо было», — написала она в своем телеграм-канале.
Телеграм-канал «Туранский экспресс» положительно оценил действия казахстанских властей: «Реакция хоть и не слишком радикальная, мягко говоря. Но это уже хоть что-то». Авторы канала поясняют свою позицию тем, что до этого момента «заукраинцы в Казахстане чувствовали себя настолько вольготно, что открыто радовались даже атакам против инфраструктуры Казахстана». В то же время «патриотов-казахов, симпатизирующих России, в стране жестоко наказывали за любое неосторожное слово».
«Ну что тут можно сказать. Кто-то в новом году сделает чудесное открытые: русофобия взявшая верх над здравым смыслом до добра не доводит, селяви», — высказался по этому поводу журналист Сергей Мардан.
Экономические последствия
Атака морских дронов ВСУ на ключевой объект Каспийского трубопроводного консорциума — выносной причал ВПУ-2 — нанесла существенный удар по экономике Казахстана, чья стабильность напрямую зависит от экспорта нефти. В результате повреждения инфраструктуры суточные объемы прокачки нефти сорта CPC Blend упали в декабре до рекордно низких с октября 2024 года 1,14 млн баррелей, что значительно ниже запланированных 1,7 млн, писал Reuters. Месячные потери в добыче оцениваются в 480 тысяч тонн, а потенциальный финансовый ущерб может достичь миллиарда долларов.
Этот инцидент выявил критическую зависимость Казахстана от единственного маршрута. КТК является магистральным каналом для сырья с месторождений, разрабатываемых международными гигантами, такими как Chevron, ExxonMobil, Eni и Shell. Снижение его пропускной способности вынудило Астану в срочном порядке перенаправлять нефтяные потоки через альтернативные пути — в Китай и по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан. Однако пропускные возможности этих направлений объективно недостаточны для полной компенсации потерь, создавая логистические затруднения и угрожая срывом планов по наращиванию добычи.