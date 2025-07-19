Ассоль без парусов: как Анастасия Вертинская выбрала одиночество вместо сказки в браке

С Ефремовым Вертинскую связывали не только долгие и глубокие отношения, но и ее становление как актрисы. «Я его обожала. Ему не было нужно, чтобы я готовила ему супы; всегда находилось, где поесть», — вспоминала она. Ефремов, разумеется, сделал ей предложение, но в то время, вот незадача, был уже долго и вроде бы счастливо женат, а когда обстоятельства изменились, чувства актрисы уже угасли: «Когда он этого сам захотел, я его уже не любила». При этом Вертинская не скрывала сложностей: «Олег Николаевич был очень пьющим человеком. Это тяжкий крест, и я его взвалить на себя не могла».