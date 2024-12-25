Ассоциация блогеров определила лучшие площадки для видеоконтента в 2024 году

Блогеры также обращают внимание на безопасность и перспективы развития платформ. Наиболее надежными считаются площадки, входящие в крупные холдинги, такие как «VK Видео» и Rutube. Однако, ни одна из платформ не обеспечивает достаточную монетизацию для покрытия затрат на создание качественного контента.