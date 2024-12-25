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Ассоциация блогеров определила лучшие площадки для видеоконтента в 2024 году

Ассоциация блогеров и агентств (АБА) представила результаты анализа рынка соцсетей в России, выявив наиболее перспективные платформы для размещения видеоконтента. Лидером в сегменте коротких вертикальных видео стал «VK Клипы», а YouTube продолжает привлекать внимание, несмотря на высокие риски.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В ходе исследования, проведенного в среду, специалисты АБА оценили различные площадки для видеоконтента, включая «ВКонтакте», Rutube, «Дзен», и YouTube. Основные критерии выбора включали размер аудитории, монетизацию и безопасность вложений, рассказали «Известия».

Выяснилось, что рынок коротких вертикальных видео активно развивается, и «VK Клипы» предоставляют авторам доступ к самой крупной аудитории в России, а также финансовые возможности через гранты. В то же время, сегмент горизонтальных видео, по мнению экспертов, достиг насыщения.

Блогеры также обращают внимание на безопасность и перспективы развития платформ. Наиболее надежными считаются площадки, входящие в крупные холдинги, такие как «VK Видео» и Rutube. Однако, ни одна из платформ не обеспечивает достаточную монетизацию для покрытия затрат на создание качественного контента.

YouTube остается привлекательным благодаря высоким ценам на рекламные интеграции, но риски блокировки и отсутствие надежной монетизации снижают его рейтинг. АБА прогнозирует, что в ближайшие годы стоимость рекламы на российских платформах выровняется с иностранными, а доля зарубежных площадок сократится.

На фоне этих изменений эксперты по кибербезопасности отмечают рост мошеннических предложений, связанных с YouTube, что связано с увеличением числа публикаций о сервисах-ускорителях. Пользователям рекомендуется быть осторожными, так как такие программы могут угрожать безопасности и конфиденциальности данных.

Ранее Google снял с себя ответственность за падение трафика YouTube в России.