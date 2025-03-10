Аспирантура: как поступить, сколько учиться, какие есть направления

Это довольно закрытая область образования, и информации о том, как устроена учебная жизнь аспиранта, известно не так и много. В статье мы разберем, чем аспирантура отличается от других степеней образования, какие в ней есть направления. Расскажем о сроках обучения, а также об основных преимуществах и недостатках. Разобраться в вопросе нам поможет Олег Свиридов, преподаватель и действующий аспирант НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге (Департамент экономики Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента).
Что такое аспирантура
Аспирантура — специализированная программа, которая направлена на углубленное изучение конкретного направления и позволяет получить ученую степень. Может быть учреждена как в университете, так и при научно-исследовательском институте. Следует понимать разницу между аспирантурой и ординатурой, где совершенствуют свои знания будущие врачи, а также с адъюнктурой, где готовят научные кадры для Вооруженных сил, правоохранительных органов, ФСБ, МЧС.
В аспирантуре возможно обучение как на бесплатной основе, так и на платных местах. Также предусмотрены места для аспирантов, обучающихся по целевой квоте. Можно учиться очно или заочно. При этом очники имеют существенное преимущество — они получают отсрочку от армейской службы. А если им повезло учиться бесплатно, то имеют право и на стипендию. Кроме того, аспирантам доступен ряд льгот, предназначенных для студентов.
Чем отличается аспирантура от других форм высшего образования
В России предусмотрено несколько степеней высшего образования. Аспирантура — это наивысшая из них. Разберем подробнее, чем она отличается от других.
От бакалавриата
Поступить на бакалавриат можно уже после окончания школы или колледжа. Это начальный уровень высшего образования, который предполагает получение широкой базы знаний по выбранному направлению.
Аспирантура — заключительный этап. Здесь готовят научные и педагогические кадры высшей квалификации. Стать аспирантом после школы или бакалавриата — невозможно. Только после окончания магистратуры или специалитета.
От магистратуры
Магистратура — это следующий уровень после бакалавриата, предлагающий более основательное изучение выбранной специальности. Студенты приобретают дополнительные профессиональные навыки, что открывает доступ к карьерному развитию и возможности заниматься преподаванием или управлением в своей сфере. Для поступления в магистратуру необходимо иметь диплом бакалавра или специалиста.
Аспирантура также предполагает получение глубоких знаний. Но обучение в ней направлено еще и на научно-исследовательскую работу. В то время как магистратура ориентирована прежде всего на получение основных теоретических знаний и практических навыков, необходимых для успешной работы в выбранном направлении.
От специалитета
Специалитет, как и магистратура, направлен прежде всего на освоение знаний и навыков, необходимых в работе по конкретной профессии. Обучение на очной форме длится пять лет. Поступить можно после 11-го класса или после колледжа.
Аспирантура же — это кузница научно-педагогических кадров. Для тех, кто окончил специалитет, она будет второй и одновременно последней ступенью высшего образования.
Как правило, решение о поступлении в аспирантуру студенты принимают на последних курсах магистратуры или специалитета. К этому времени молодые люди уже четко понимают, что хотят реализовать себя в науке, и определились с направлением. Но бывает и по-другому.
— Есть случаи, когда студенты уже на бакалавриате понимают, что хотят учиться в аспирантуре. Но они чаще всего целенаправленно выбирают такие магистратуры, после которых будет легче поступить на заграничные PhD-программы. Либо сразу с бакалавриата пытаются туда поступить, — поясняет Олег Свиридов.
Сколько лет длится программа обучения в аспирантуре
По умолчанию срок обучения в аспирантуре составляет три года для очников и четыре — для заочников.
Есть исключение для аспирантов, обучающихся по специальностям в таких областях, как математика, физика, химия, генетика, ботаника, зоология, строительство, тяжелая промышленность, геология, транспорт, сельское хозяйство. Срок освоения аспирантских программ по этим направлениям составляет четыре года на очном отделении и пять лет — на заочном.
Какие есть направления на аспирантуре
Все специальности, предусматривающие обучение в аспирантуре, распределены по нескольким научным сферам. Каждая из них, в свою очередь, включает в себя группы направлений.
|Научная область
|Группы направлений
|Математические и естественные науки
|Физика, математика, химия, биология, науки о Земле
|Инженерное дело, технологии и технические науки
|Информатика, компьютерная инженерия, электротехника, электронная техника, промышленная инженерия, машиностроение, материаловедение, транспортная техника, аэрокосмическая техника, ядерная наука и техника, архитектура, строительная инженерия, инженерная защита окружающей среды, химическая технология, биотехнология, легкая промышленность, нанотехнологии и наноматериалы, технологии легкой промышленности, оружие и системы вооружения, геология, геодезия, нефтегазовое дело, горное дело
|Здравоохранение и медицинские науки
|Фундаментальная медицина, клиническая медицина, здоровье и профилактическая медицина, фармация
|Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки
|Сельское, лесное и рыбное хозяйство, ветеринария и зоотехния
|Науки об обществе
|Психология, экономика и управление, социология, юриспруденция, политические науки, СМИ и информационно-библиотечное дело
|Образование и педагогические науки
|Педагогические дисциплины
|Гуманитарные науки
|Языкознание и литературоведение, история и археология,философия, этика и религиоведение, теология, физическая культура и спорт
|Искусство и культура
|Искусствоведение, культуроведение и социокультурные проекты
Сколько стоит обучение в аспирантуре
Стоимость годового обучения в аспирантуре в каждом вузе устанавливается своя. В целом цены в российских учебных заведениях стартуют от 200 тысяч рублей в год. Но в некоторых региональных вузах есть аспирантура и подешевле — от 170 тысяч рублей.
Годовое обучение в аспирантуре МГИМО, РАН СПБГУ стоит от 300 тысяч рублей, МГУ — от 500 тысяч рублей. Самая высокая стоимость в НИУ ВШЭ — здесь аспиранты платят за обучение более 600 тысяч рублей в год.
К какому уровню образования относится аспирантура
До 2013 года аспирантура относилась к послевузовскому профессиональному образованию. Это было отдельное направление, которое не входило в систему высшего образования.
С 2013 года, после вступления в силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (принят в декабре 2012 года), аспирантура была включена в систему высшего образования как третий уровень (после бакалавриата и магистратуры). Теперь она стала частью системы подготовки научно-педагогических кадров.
В международной классификации образования (ISCED) аспирантура соответствует уровню 8 (докторантура или эквивалент). В России аспирантура — ступень, которая готовит кандидатов наук, и ее успешное завершение позволяет защитить диссертацию на соискание ученой степени.
Как проходит учеба в аспирантуре
Обучение в аспирантуре во многом пересекается с получением высшего образования других уровней. Основное отличие — наличие научно-исследовательской деятельности. Рассмотрим подробнее особенности учебной жизни аспирантов.
1. Выбор программы и направления обучения
Будущий аспирант определяется с направлением, по которому будет учиться, еще до поступления. На этом этапе важнее определиться именно с университетом, который более всего подходит под конкретные цели.
— В большинство вузов в аспирантуру поступают уже с планом будущей диссертации. Университет оценивает план, и эта оценка становится одним из критериев отбора, — объясняет наш эксперт.
2. Поступление
Этот этап включает в себя подачу документов и сдачу вступительных экзаменов. Попасть в аспирантуру без приемных испытаний нельзя. При этом каждый университет самостоятельно устанавливает перечень дисциплин для поступающих в аспирантуру, а также максимальное и минимальное количество баллов для каждого из них. Как показывает практика, чаще всего будущие аспиранты сдают экзамен по профильной специальности и по английскому языку.
— Конкретно у нас в НИУ ВШЭ есть экзамен по английскому, а также две профильных дисциплины — письменная и устная. На последнем нужно защищать планируемую тему будущей кандидатской диссертации, — приводит пример Олег Свиридов.
3. Обучение
В начале обучения аспирант вместе с куратором разрабатывает свой индивидуальный учебный план, который утверждает заведующий кафедрой.
— В целом процесс обучения такой же, как и на бакалавриате или магистратуре. Но лекций в аспирантуре меньше. Здесь больше уклон на научную деятельность. Сессии такие же, как у остальных студентов, — рассказывает эксперт.
Помимо групповых занятий-лекций, у аспирантов есть индивидуальные встречи с научным руководителем, который курирует их работу над диссертацией.
— У таких встреч нет единого общепринятого формата. Вы можете встречаться как раз в неделю, так и раз в месяц. Все полностью зависит от вас и руководителя. Но цель совместной деятельности всегда одна — сделать вашу научную работу лучше, качественнее, — поясняет Олег Свиридов.
Кроме того, аспиранты активно посещают и участвуют в организации научных конференций и семинаров, а также пишут статьи. Еще обучение в аспирантуре включает в себя педагогическую практику. После сдачи профильного экзамена в рамках кандидатского минимума аспирант может преподавать в вузе.
4. Окончание аспирантуры
Итоговая аттестация в аспирантуре подразумевает предзащиту кандидатской диссертации, на которой аспирант демонстрирует результаты своего научного исследования. По итогам предзащиты выдается заключение о готовности работы к защите, а также соответствии условиям, соблюдение которых необходимо для получения степени кандидата наук. Успешно окончившие аспирантуру выпускники получают свидетельство.
Защитить диссертацию, чтобы в дальнейшем получить степень кандидата наук, можно уже после окончания аспирантуры. Для этого необходимо сдать так называемый кандидатский минимум, который состоит из трех экзаменов: по профильному предмету, философии и английскому языку. Срок действия удостоверения о том, что аспирант сдал кандидатские экзамены, — три года.
Как поступить в аспирантуру
Если вы задумались об аспирантуре или не исключаете ее из планов на будущее, стоит заранее понимать особенности поступления. Рассказываем.
1. Требования для поступления
Обязательных условий для поступления в аспирантуру немного, но они довольно серьезные:
- образование не ниже магистратуры или специалитета;
- успешная сдача вступительных экзаменов;
- готовый план диссертации.
2. Выбор направления и программы
— Есть определенные направления, и аспиранту предстоит решить, по каким его тема больше подходит. Например, в нашем вузе можно идти на аспирантуру по экономике по двум направлениям: «Математические методы в экономике» и «Региональная и отраслевая экономика», — объясняет Олег Свиридов. — У разных направлений немного различаются кандидатские минимумы.
Совершенно необязательно аспирант будет учиться в том вузе, где оканчивал специалитет или магистратуру. Напротив, поступление в другой вуз — достаточно распространенная практика. Выбор другого университета для обучения в аспирантуре может быть обусловлен различными факторами, например: более сильной научной школой по специальности поступающего, более актуальными для него научными направлениями, наличием современного оборудования для исследователей или же просто более подходящим местоположением.
Узнать об условиях поступления и обучения в аспирантуре того или иного вуза можно на сайтах образовательных учреждений. По закону такую информацию российские университеты должны разместить на своих официальных интернет-ресурсах не позднее 20 января года, в котором будет проводиться набор аспирантов.
3. Подача документов
Даты подачи документов каждый университет утверждает самостоятельно. Как правило, набор в аспирантуру проходит летом. Список документов для поступления довольно стандартный:
- заявление;
- копия паспорта;
- копия диплома вуза с приложением;
- копия страхового свидетельства (СНИЛС);
- документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях, — например, копии статей с данными об их публикации, дипломов или сертификатов;
- 2 фотографии 3×4 см.
4. Сдача экзаменов
Список экзаменов, форму их проведения, а также шкалу оценивания каждое учебное заведение также устанавливает самостоятельно, поэтому вступительные испытания на одно и то же направление в разных университетах могут различаться. Опять же нужно изучать информацию на сайте конкретного вуза, чтобы успеть заблаговременно подготовиться или выбрать вуз с более подходящими условиями поступления.
Дополнительно к результатам за экзамены будущий аспирант может получить баллы за индивидуальные достижения. Их перечень также у каждого вуза свой, поэтому перечислим только самые распространенные:
- диплом об окончании магистратуры или специалитета с отличием;
- публикации в научных изданиях;
- призовые места на олимпиадах для студентов.
Плюсы и минусы аспирантуры
Как и при принятии любого важного решения, перед поступлением в аспирантуру необходимо взвесить все за и против. Рассмотрим основные преимущества и недостатки обучения в этой области образования.
Плюсы аспирантуры:
- возможность получить ученую степень;
- старт для карьеры в научно-исследовательской деятельности;
- стипендия (для студентов, обучающихся на бюджетном отделении);
- отсрочка от армии на время обучения (после защиты диссертации отсрочка остается навсегда);
- ряд льгот, действующих для студентов, распространяется и на аспирантов.
Минусы аспирантуры:
- большая занятость, отсутствие времени на полноценную работу.
— Работать во время обучения в аспирантуре можно. Совмещают же работу с магистратурой и последними курсами бакалавриата, — объясняет наш эксперт. — Но тут, конечно, как и всегда, есть риск уронить качество. В данном случае — качество своей научной работы.
Таким образом, полноценно заниматься карьерой в аспирантуре вряд ли получится из-за нехватки времени. Особенно острой эта проблема может оказаться для тех, кто не смог поступить на бюджет. Стоимость обучения довольно высока, и некоторым аспирантам приходится работать хотя бы потому, что нужно оплатить семестр.
Мнение эксперта
Мы задали Олегу Свиридову один из самых частых вопросов: в каком случае стоит идти в аспирантуру, а в каком — однозначно нет. Эксперт уверен, что не нужно становиться аспирантом только лишь для того, чтобы продолжать обучение.
— Мое мнение: нет смысла становиться аспирантом, если вы не собираетесь защищать кандидатскую. Ну и, конечно, в аспирантуру точно не следует идти тем, кто не собирается ее оканчивать.
Главное об аспирантуре
Подведем итоги и кратко обозначим то, о чем рассказали в статье, чтобы вы смогли определить для себя — хотите вы получить аспирантское образование или нет.
1. Аспирантура — это финальная ступень высшего образования. Включает в себя получение теоретических знаний по специальности, научно-практическую работу и педагогическую практику.
2. В аспирантуру принимают исключительно с образованием не ниже магистратуры или специалитета. Можно учиться в очном или заочном формате. Также обучение может быть бесплатным, платным или за счет целевой квоты.
3. Срок обучения в аспирантуре составляет 3—4 года очного обучения или 4—5 — заочного.
4. Чтобы стать аспирантом, нужно пройти приемные испытания, перечень которых каждый университет устанавливает самостоятельно.
5. Все специальности, по которым возможно обучение в аспирантуре, разделены на несколько научных областей. Каждая сфера, в свою очередь, включает в себя группы направлений.
6. Обучение в аспирантуре включает в себя лекции, научно-исследовательскую работу, а также педагогическую практику.
7. Работу аспиранта над диссертацией курирует научный руководитель.
8. Требования конкретного вуза к поступлению в аспирантуру можно посмотреть на официальном сайте после 10 января года, в котором проводится набор.
9. В рамках итоговой аттестации проводится предзащита кандидатской диссертации, на которой аспирант демонстрирует результаты своего научного исследования. Выпускники, успешно окончившие аспирантуру, получают свидетельство.
Список источников
1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.01.2013 № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования».
2. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 06.08.2021 № 721 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования — программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре».
3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Эксперт: Олег Свиридов, преподаватель и действующий аспирант НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге (Департамент экономики Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента)