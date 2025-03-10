Аспирантура: как поступить, сколько учиться, какие есть направления

Это довольно закрытая область образования, и информации о том, как устроена учебная жизнь аспиранта, известно не так и много. В статье мы разберем, чем аспирантура отличается от других степеней образования, какие в ней есть направления. Расскажем о сроках обучения, а также об основных преимуществах и недостатках. Разобраться в вопросе нам поможет Олег Свиридов, преподаватель и действующий аспирант НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге (Департамент экономики Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента).