Артисту, солдату и человеку. Цирк на Цветном открыл музей Юрия Никулина

Юрий Никулин — не только один из самых популярных советских киноактеров, но и фактически символ советского и российского цирка. Он много лет выступал на манеже в качестве клоуна, над его репризами смеялись миллионы зрителей, в 1982 году он стал директором цирка на Цветном бульваре, сумел провести очень сложную реконструкцию старого здания, чтобы вдохнуть в него вторую жизнь. Сейчас этот цирк носит его имя, ну, а открытие музея, посвященного жизни, творчеству Никулина и истории цирка, в котором он работал много десятилетий, было лишь вопросом времени.