Артисту, солдату и человеку. Цирк на Цветном открыл музей Юрия Никулина

Юрий Никулин — не только один из самых популярных советских киноактеров, но и фактически символ советского и российского цирка. Он много лет выступал на манеже в качестве клоуна, над его репризами смеялись миллионы зрителей, в 1982 году он стал директором цирка на Цветном бульваре, сумел провести очень сложную реконструкцию старого здания, чтобы вдохнуть в него вторую жизнь. Сейчас этот цирк носит его имя, ну, а открытие музея, посвященного жизни, творчеству Никулина и истории цирка, в котором он работал много десятилетий, было лишь вопросом времени.
«Это музей цирка и Юрия Владимировича, и создавая его, мне хотелось рассказать об истории нашего здания, рассказать о том, как оно создавалось, как зарождалось и кто в нем работает», — рассказала aif.ru исполнительный директор Цирка Никулина Валентина Земцева.
Земцева сама много лет работала в цирке, она представитель цирковой династии. Её отец Фирс Земцев начинал ещё до войны, на Великой Отечественной был тяжело ранен, смог восстановиться и вместе с супругой Анной выступал дуэтом жонглеров-эксцентриков в цирке на Цветном. В дальнейшем он возглавлял передвижной цирк, работал педагогом в цирковом училище и был каскадером на «Мосфильме», принимал участие в создании фильмов «Неуловимые мстители», «Адъютант его превосходительства», «Достояние Республики», «Айболит-66», «Автомобиль, скрипка и собака Клякса».
Для Земцевой, по её словам, было важно передать дух цирка молодым артистам.
«Одно дело — молодые артисты из династий, и совсем другое — если они приходят в цирк, например, из спорта, — рассказывает она. — Они не знают всего, не знают историю жанров, и хотелось бы, чтобы было место, где они могли бы со всем этим познакомиться».
Открытие выставки совпало сразу с двумя большими событиями, в которых участвует Цирк Никулина. Проект «Фестиваль “Дорога в цирк” для юных артистов впервые состоялся в 2021-м, в год 100-летия со дня рождения Юрия Никулина, а в этом годупроводится в третий раз. И сейчас же проходит первая Национальная ассамблея детских любительских цирковых коллективов, участники которой представляют 18 городов со всей страны. Участники ассамблеи и стали первыми зрителями экспозиции музея Цирка Никулина.
Под музей было выделено огромное пространство с отдельным входом, чтобы посетить его могли не только те, кто купил билет в цирк, но и все желающие.
У входа посетителей встречает огромный красный клоунский башмак, а по всему помещению расставлены манекены с нарядами цирковых артистов. Среди них, например, костюмы дуэта ClubHouse, созданного клоунами Александром и Еленой Червоткиными, дрессировщика Василия Тимченко, клоуна Грачика (Мартирос Кещян). Есть отдельный стенд, посвященный знаменитейшему Карандашу (Михаил Румянцев), ассистентом у которого Никулин работал в первые годы своей цирковой карьеры.
Земцева вспоминает, что экспонаты буквально «добывала» из гримерок артистов, но смогла справиться с этой задачей: «Попробовали бы они мне не отдать». А центром экспозиции она назвала любовь к цирку.
«Как бы ни было смешно — это любовь, любовь к цирку, — сказала она. — Надеюсь, когда вы войдете внутрь, вы тоже это почувствуете».
Есть в музее и уголок, посвященный Юрию Никулину, вернее, трем его ипостасям: артисту, солдату и человеку, как сказано на одном из стендов. Здесь есть легендарный костюм — большие ботинки, короткие штаны, куцый пиджак и плоская шляпа. Есть боевые медали — Никулин прошел две войны, среди его наград — медали «За отвагу» и «За оборону Ленинграда». И любопытно, что почти все артисты, костюмы которых представлены в экспозиции, стали известными в том числе и благодаря Никулину.