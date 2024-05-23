Артистическая фигура: лучший в кино — Минекаев, Трейстер — в театре

— Специальная номинация «Без комментариев» для нас очень важна. Мы ее вручаем и будем вручать людям разных профессий, которые доказали, что они бойцы не только в профессиональных качествах, но и в человеческих проявлениях, которые своими поступками, своей дальнейшей жизнью доказали нам, что они не нуждаются в комментариях, когда мы их приглашаем на сцену, — сказал худрук МХТ.