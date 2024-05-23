Артистическая фигура: лучший в кино — Минекаев, Трейстер — в театре

В МХТ им. А. П. Чехова на Новой сцене 22 мая наградили лауреатов премии Художественного театра. Церемония награждения премии молодых деятелей искусств до 35 лет должна была состояться еще 27 марта, но была перенесена из-за трагедии в «Крокус Сити Холле». Как и в прошлом году, награды раздавали в номинациях «Театр», «Кино», «Опера», «Балет», «Литература», «Классическая музыка» и «Современная академическая музыка». Среди победителей — актер Рузиль Минекаев, исполнивший главную роль в сериале «Слово пацана», и юная звезда Театра им. Вахтангова Ксения Трейстер. Нововведением этого года стало награждение лучшего студента Школы-студии МХАТ в специальной номинации «Зачет». «Известия» поздравили лауреатов.
Продолжая традиции
Еще до традиционного первого звонка, предлагающего гостям скорее занимать места, в зрительном зале в фойе МХТ им. Чехова яблоку негде было упасть. Оценить юные дарования и поздравить лауреатов в этот вечер, казалось, пришли все, кто так или иначе связан с современными кино, театром, музыкальной сценой и литературой: бывший советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, директор департамента кинематографии Минкультуры России Дмитрий Давиденко, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский, продюсер Наталья Мокрицкая, директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок, бывший директор Большого театра Владимир Урин, актеры Леонид Ярмольник, Константин Крюков, Сергей Бурунов, Дмитрий Чеботарев, писатель Алексей Варламов, режиссеры Николай Хотиненко, Евгений Сангаджиев, Иван И. Твердовский. Актер Станислав Любшин, получивший в прошлом году первую специальную награду в номинации «Без комментариев», действительно оставил журналистов без комментариев. 91-летний артист сорвал голос.
Вечер начался с видеообращения министра культуры России Ольги Любимовой, которая назвала премию Художественного театра продолжением традиций, заложенных основателями МХТ.
— Учрежденная год назад в честь 125-летия театра, эта награда отмечает выдающиеся достижения молодых талантов и символизирует признание их мастерства. Московский художественный театр всегда притягивал к себе лучшее, что было в русском искусстве, — сказала Ольга Любимова.
Официально открыл вечер художественный руководитель — директор МХТ Константин Хабенский. Он выехал на сцену в операторской тележке. Худрук отметил, что главная задача премии — давать молодым двигаться вперед и реализовывать свои творческие фантазии. Кроме того, в один день в течение года лауреаты премии, которые поднимутся за наградой, «смогут делать на Новой сцене МХТ всё, что они захотят».
— Для нас действительно очень важно отмечать молодых, чтобы самим сохранить способность удивляться, восхищаться их талантом, по-честному радоваться их успеху. Нам очень хочется не разучиться по-настоящему чувствовать и видеть других. И только так может происходить движение вперед, — сказал Хабенский.
Зачетные номинации
Руководитель театра признался: «С ужасом обнаружил, что ни в одной рабочей номинации не было представителей Московского художественного театра». Чтобы такого больше не произошло, Константин Хабенский предложил новую номинацию «Зачет» — студенту или студентке Школы-студии МХАТ, наиболее ярко проявившим себя в прошедшем году, а номинантов и победителей определит ректорат вуза. В этом году «Зачет» получила Алесия Некрасова — студентка четвертого курса актерского факультета. Пришедшие на премию однокурсники встретили победительницу бурными овациями.
— Ну тише. Зайдете завтра в кабинет всем курсом, — пошутил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, который и вручил первую награду вечера.
Следующей номинацией, в которой раздавали награды, стало «Оперное пение». Лучшего выбирало жюри в лице оперного певца Ильдара Абдразакова, педагога по вокалу МХТ Натальи Трихлеб и музыкального критика Ярослава Тимофеева. Статуэтка в виде уменьшенной копии горельефа «Пловец» работы скульптора Анны Голубкиной ушла Елизавете Пахомовой из МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко. Вручала награду победительнице за партию Марфы в постановке «Царская невеста» оперная певица Хибла Герзмава.
Победителя в номинации «Балет» объявил танцор и хореограф Евгений Варнава. Жюри в лице примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой, хореографа и балетмейстера Ирины Кашубы и худрука балетной трупы МАМТ Максима Севагина присудило победу Еве Сергеенкове. Артистку Большого театра отметили за партию Жизели в одноименной постановке. Лучшего молодого литературного деятеля выбирали писатель Евгений Водолазкин, драматург Юлия Поспелова и литературный критик Валерия Пустовая, а победителя объявил ректор Литературного института имени Горького, писатель Алексей Варламов. Лауреатом стала Александра Шалашова за роман «Камни поют» — выпускница Литинститута.
В музыкальных номинациях награды разделили Федор Безносиков и Сергей Шестаков. Безносиков стал лучшим в классической музыке, а Шестаков — в современной академической. Режиссер Анна Меликян объявила победителя в номинации «Кино», статуэтку в этот вечер должен был унести исполнитель главной роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев. «Невероятный дебют», как назвала его Меликян, не смог посетить церемонию. Вместо него награду получил генеральный продюсер «НМГ Студии» Федор Бондарчук.
Главную номинацию оставили под занавес — в «Театре» лучшей ожидаемо стала Ксения Трейстер. Звезда «Летучего корабля» покорила жюри ролью Сонечки на сцене Театра им. Вахтангова в спектакле «Повесть о Сонечке».
Победивший смерть
Еще одна специальная награда Художественного театра — приз в номинация «Без комментариев». В этом году Хабенский вручил ее олимпийскому чемпиону, фигуристу Роману Костомарову. Зал приветствовал лауреата стоя.
— Специальная номинация «Без комментариев» для нас очень важна. Мы ее вручаем и будем вручать людям разных профессий, которые доказали, что они бойцы не только в профессиональных качествах, но и в человеческих проявлениях, которые своими поступками, своей дальнейшей жизнью доказали нам, что они не нуждаются в комментариях, когда мы их приглашаем на сцену, — сказал худрук МХТ.
Костомаров поблагодарил собравшихся за любовь и поддержку, добавив, что награда в большей степени принадлежит его близким — жене, дочери, маме, партнерше Татьяне Навке, которая также пришла в МХТ поздравить лауреата.
— Только благодаря им, благодаря их вере, любви, наверное, мне удалось все-таки это сделать и пусть на время, но все-таки победить смерть, — добавил спортсмен.
Вместе со статуэтками и дипломами победители получили значки в виде золотой чайки — символа Художественного театра. Премия МХТ проложила новую традицию — давать стимул идти дальше и развиваться не только театральным артистам, но и представителям смежных с театром направлений искусства. «Бог любит троицу», — напомнил Константин Хабенский, анонсировав тем самым уже следующий сезон премии.