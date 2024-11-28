Артемий Лебедев принял полицейских за телефонных мошенников

После этого Лебедеву позвонили еще раз с другого номера. Когда он ответил на звонок, то услышал тот же голос и снова сбросил вызов, при этом заблокировав оба номера. Позднее неизвестный написал ему в мессенджере WhatsApp и попросил выйти на связь. Лебедев в ответ на это добавил «мошенника» в «черный список».