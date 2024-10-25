Артем Быстров рассказал о своем детстве в девяностые

Актер Артем Быстров дал большое интервью РБК Life по случаю выхода сериала Юрия Быкова «Лихие». Историю об отце и сыне, которые ввязываются в дела с ОПГ на Дальнем Востоке, показывают в онлайн-кинотеатрах Okko и Start.
«Лихое время, лихие люди, все лихое сейчас», — заметил Быстров, рассказывая о своем отношении к проектам Юрия Быкова, сотрудничество с которым начал с драмы «Дурак» (2014 год).
Он отметил, что сериал «Лихие», снимавшийся в Карелии и Москве, следует сценарной структуре, «с помощью которой ведется разговор о поколениях». «В сериале есть очень важная тема — отцов и детей, и она генеральная (лично для меня). Все, что накручено-наверчено на нее, это уже контекст», — объяснил Быстров, добавив, что зрителей ждет множество трагических поворотов.
Также он выразил надежду, что этот 16-серийный проект «поставит точку» в попытках отечественного кинематографа драматически осмыслить эпоху девяностых и после этого на нее будут смотреть в юмористическо-сатирическом ключе.
В «Детях перемен», следующем проекте с участием Быстрова о «девяностых», содержится много юмора. «Судя по рассказам ребят с площадок, должно быть и смешно, и грустно», — сказал он.
Рассуждая о смене эпох, актер заметил, что оставил теплые воспоминания о 1990-х: «Это же было мое детство, период от шести до 16. Гулянки, девчонки, футбол во дворе. Конечно, это поворотное и переломное время, период от гибели одного государства до рождения другого. Но не все в нем было ужасом и кошмаром».
О сериалах «Лихие» и «Дети перемен», о театральном и кинографике, знаменитых педагогах, существовании в цейтноте и воспитании в себе родителя читайте в интервью с Артемом Быстровым РБК Life.