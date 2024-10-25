Артем Быстров рассказал о своем детстве в девяностые

Рассуждая о смене эпох, актер заметил, что оставил теплые воспоминания о 1990-х: «Это же было мое детство, период от шести до 16. Гулянки, девчонки, футбол во дворе. Конечно, это поворотное и переломное время, период от гибели одного государства до рождения другого. Но не все в нем было ужасом и кошмаром».