Арсену Маркаряну предъявили обвинения в реабилитации нацизма: что известно

Это не первый случай, когда блогер оказался в поле зрения правоохранительных органов. В январе прокуратура Москвы обнаружила, что блогер поощрял атаки БПЛА по России. В интервью он призывал к осуществлению террористической деятельности«на территории России “с использованием беспилотных летательных аппаратов”. Подобные идеи звучали в его роликах в соцсетях и прямых эфирах. Тогда прокуратурой был поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела. Тогда же его объявили в розыск, но он находился за пределами России.