Арсену Маркаряну предъявили обвинения в реабилитации нацизма: что известно

В чем обвиняют Арсена Маркаряна
30 декабря блогеру предъявили обвинения по двум статьям: оскорбление памяти защитников Отечества (ч. 4 ст. 354.1 УК) и публичном одобрении нацизма (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ).
Поводом для обвинений стал скандальный ролик, опубликованный блогером в марте 2025 года. В нём Маркарян пренебрежительно отзывался о подвиге героя СССР Александра Матросова, который в 1943 году закрыл собой немецкий пулемёт, спасая сослуживцев. Блогер использовал в ролике нецензурную лексику.
«Кто такой Матросов, который телом закрыл пулемет? Герой СССР. А для меня он до****б», — высказался Маркарян.
Следователи внимательно изучили контент и пришли к выводу, что в ролике «демонстрируется презрительно-негативное отношение к памяти об А. М. Матросове как защитнике Отечества и его подвиге».
Кроме того, по версии следствия у Маркаряна есть ролик, в котором речь идет об оправдании практики нацизма, связанной с «уничтожением групп по национальному признаку».
Дело направлено в суд, а по этим статьям предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
Кто такой Арсен Маркарян
Арсен Маркарян — блогер и коуч, получивший широкую известность благодаря резким высказываниям о женщинах — за женоненавистнические взгляды его прозвали «Мизогимли» — гендерных ролях, бойцах СВО и российской правоохранительной системе.
В октябре 2025 года Маркарян запустил бренд образовательных услуг и мастер-классов «Арсен База», права на который действуют до 2034 года, сообщала «Газета.ru».
Высказывания об атаках БПЛА и пропаганда наркотиков
Это не первый случай, когда блогер оказался в поле зрения правоохранительных органов. В январе прокуратура Москвы обнаружила, что блогер поощрял атаки БПЛА по России. В интервью он призывал к осуществлению террористической деятельности«на территории России “с использованием беспилотных летательных аппаратов”. Подобные идеи звучали в его роликах в соцсетях и прямых эфирах. Тогда прокуратурой был поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела. Тогда же его объявили в розыск, но он находился за пределами России.
Также в ноябре блогера оштрафовали на 15 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Суд Санкт-Петербурга вынес наказание за видео, где Маркарян рассказывал о лечебных свойствах психотропного препарата, писал ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.