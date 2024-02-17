Ароматы, которые повышают концентрацию и улучшают работу мозга

Каждая из этих молекул влияет на разные части мозга в зависимости от их химических свойств. Например, линалоол воздействует на амигдалу и гиппокамп, связанные с эмоциональной реакцией и памятью, пинен может стимулировать гиппокамп, а ментол — рецепторы, отвечающие за ощущение прохлады и свежести. Такое дифференцированное воздействие позволяет использовать эти молекулы в ароматерапии для достижения различных целей, от снятия стресса до улучшения когнитивных функций.