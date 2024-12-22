Ароматерапевт рассказала о невероятной пользе эфирных масел во время новогодних застолий

Разумеется, речь идёт только о терапевтическом классе масел, которые прошли строгую проверку. Так, аромат корицы помогает уменьшить тягу к сладкому, что особенно актуально в Новый год. А лимонное эфирное масло ускорит детоксикацию организма. Специалист рекомендовала также масла имбиря и кинзы.
«Если после застолья вас терзает чувство тяжести и неприятные ощущения в животе, используйте эфирное масло мяты перечной. Растворите одну каплю масла в стакане воды и выпейте эту смесь. Такая простая комбинация поможет избавиться от дискомфорта и вернёт лёгкость», — подчеркнула ароматерапевт в беседе с RuNews24.ru.