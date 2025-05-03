Армия США раскрыла состав участников парада в день рождения Трампа

Во время своего первого срока Трамп также предлагал устроить масштабное шествие в Вашингтоне после того, как в 2017 году по приглашению властей Франции посетил празднование Дня взятия Бастилии. Однако позже от идеи решили отказаться из-за больших затрат (как пишет AP, мероприятие оценили в $92 млн) и логистических проблем. Против парада возражали и власти Вашингтона, опасаясь, что танки и другая тяжелая техника разрушит дороги.