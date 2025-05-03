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Армия США раскрыла состав участников парада в день рождения Трампа

Парад в честь 250-летия армии начали планировать еще до победы Трампа. В свой первый срок республиканец тоже хотел устроить мероприятие в Вашингтоне, но местные власти выступили против из-за высоких трат и риска разрушения дорог.

Источник: Getty Images

В военном параде в честь 250-летия армии США примут участие около 6600 военнослужащих, не менее 150 транспортных средств и 50 самолетов, сообщила The Washington Post пресс-секретарь армии Хизер Хейган.

В 2024 году в параде на Красной площади в Москве в честь 79-летия Победы в Великой отечественной войне участвовали более 9 тыс. человек и 75 единиц военной техники. В состав механизированной колонны, которую возглавил танк Т-34, вошли ракетные комплексы «Ярс», пусковые установки системы С-400 «Триумф», ракетные комплексы «Искандер-М», бронированные автомобили «Тигр — М» и «ВПК Урал» и т. д. В авиационной части участвовали Су-30СМ, МиГ-29 и Су-25.

Мероприятие состоится в Вашингтоне 14 июня, дата совпадает с днем рождения президента Дональда Трампа, которому исполнится 79 лет. О намерении администрации устроить парад The Hill сообщал в начале апреля, накануне это подтвердили в Белом доме. По данным WP, планировать его начали в 2024 году, за несколько месяцев до победы Трампа на выборах.

По словам Хейган, торжества будут сопровождаться фейерверком и однодневным фестивалем на Национальной аллее в Вашингтоне, на котором продемонстрируют военную технику. Там также запланированы выступления музыкантов и спортивные соревнования. Армия «изучает варианты, как сделать празднование еще масштабнее», заявила представитель.

Fox News сообщал, что в шествии примут участие реконструкторы ключевых конфликтов прошлых лет: Войны за независимость США, Гражданской войны, Испано-американской войны, Первой и Второй мировых войн, Корейской войны и войны во Вьетнаме, войны в Персидском заливе. Также будут задействованы действующие военнослужащие и курсанты военных академий.

Во время своего первого срока Трамп также предлагал устроить масштабное шествие в Вашингтоне после того, как в 2017 году по приглашению властей Франции посетил празднование Дня взятия Бастилии. Однако позже от идеи решили отказаться из-за больших затрат (как пишет AP, мероприятие оценили в $92 млн) и логистических проблем. Против парада возражали и власти Вашингтона, опасаясь, что танки и другая тяжелая техника разрушит дороги.

В офисе мэрии округа Колумбия Мюриел Баузер не стали комментировать нынешние планы администрации Трампа. Однако в марте Баузер высказывалась против появления танков на улицах города.

На этой неделе Трамп объявил, что переименует День ветеранов 11 ноября в День победы в Первой мировой войне. 8 мая, когда отмечается День победы в Европе, в США будут праздновать День победы во Второй мировой войне.