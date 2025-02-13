Архетипы личности: что это такое и как поможет осознать свое место в обществе

— Таро — это структура общества эпохи Возрождения, а модель архетипов все же близка к более архаичным бессознательным структурам. Пересечения с современными работами имеются, но это разные модели из совершенно разных эпох. Так, смысл карты «Солнце» совпадает с «Простодушным» по Пирсонс. Но есть проблемы с интерпретацией «Бунтаря» и «Дьявола», в целом их можно считать семантически корректными, но их не получается одинаково трактовать из-за того, что они находятся в разных структурах.