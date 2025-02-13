Архетипы личности: что это такое и как поможет осознать свое место в обществе

В литературе и искусстве встречаются универсальные образы, понятные каждому, независимо от возраста и культурной принадлежности. Они откликаются у людей в душе, потому что значат одно и то же для представителей разных социальных групп. Архетипы личности определяют мышление человека и его поведение в той или иной ситуации. В статье разберем, какие конкретные архетипы описывают своих трудах ученые, что они значат, и как могут помочь найти человеку свою социальную роль.
Что такое архетип
Фундамент для формирования архетипов заложили еще древние философы. В частности, этому поспособствовали платоновские размышления о формах и идеях. Само слово происходит от греческого «архе» — первый и «типос» — образец. Но современное определение термина принадлежит психиатру Карлу Юнгу.
Архетип — это базовый элемент коллективного бессознательного, который указывает на структуру психического уклада человека и влияет на его мышление и поступки. Согласно Юнгу, это строительные блоки человеческой психики, формирующие восприятие мира и ценности.
Структура личности по Карлу Юнгу
Ученый разделял внутренний мир человека на три части. Рассмотрим их подробнее (1).
|Эго
|Это сознательный ум человека, состоящий из всех воспоминаний, мыслей и чувств. Он дает ощущение идентичности и рассматривается индивидом как центр сознания
|Личное бессознательное
|Примыкающая к эго область, состоящая из старых переживаний, подавленных, забытых или слишком слабых, чтобы оставить неизгладимое впечатление. Она доступна сознанию — между ними идет постоянный обмен
|Коллективное бессознательное
|Это хранилище скрытых воспоминаний, прообразов и архетипов, унаследованных от многих поколений предков. Оно почти полностью отделено от личного в жизни индивида, это основание всей структуры личности. Именно на этой информации растет эго, дополняя ее приобретенным жизненным опытом
Архетипы личности по Карлу Юнгу
По мнению швейцарского психиатра Карла Густава Юнга, для человеческой личности характерны разные архетипы (2). Рассмотрим их подробнее.
1. Персона
Это образ, который человек показывает окружающим, маска, видимая снаружи. Это социальная роль, сформированная за счет обучения в детстве и под влиянием окружения. Персона имеет как положительный, так и негативный аспекты. С одной стороны, она защищает эго от плохого воздействия социальных сил и служит средством коммуникации. С другой — может подавить индивидуальность, и человек будет видеть себя только с точки зрения своих поверхностных социальных ролей.
2. Тень
Центр личного бессознательного, внутренний демон человека. В нем находятся все желания, воспоминания и переживания, которые были отвергнуты, как несовместимые с общепринятыми идеалами. Может выйти на поверхность под воздействием негативного окружения, в котором стандарты поведения отличаются от социальных.
3. Анима
Женский архетип в мужчине, который иногда может оказывать значительное влияние. Проявляется эмоциональностью, непостоянством настроений и наличием сильной интуиции. Не только становится причиной наличия черт противоположного пола, но и формирует примерный образ избранницы.
4. Анимус
Мужское и сильное начало в женщинах. Отвечает за логику, уравновешенность, консервативность и стабильность. Действует как коллективный образ, мотивирующий на понимание противоположного пола.
5. Самость
Это ядро личности, которое объединяет и связывает все остальные системы. Она придает личности целостность, гармонию и устойчивость. Это идеальная цель, к которой человек стремится. Загвоздка заключается в том, что ее очень трудно добиться. Чтобы самость проявилась, разные части личности должны пройти полный цикл развития и становления. Карл Юнг считал, что личность обретает равновесие только благодаря длительному процессу психологического взросления, который он называл индивидуализацией.
Помимо главных архетипов, которые формируют структуру психики, Юнг выделял несколько относящихся к коллективному бессознательному и влияющих на восприятие окружающего мира:
Мудрец. Характеризует спокойствие и отстраненность. Его главная потребность — познать мир, себя и других людей. Мудрецы стремятся найти гармонию, а социальные блага и самореализация их интересуют мало.
Трикстер или Плут. Демонически-комический образ, способный на антисоциальные действия. Он нарушает все общепринятые нормы.
Мать. Это начало начал, способное принимать светлую и темную форму: заботиться и оберегать, либо контролировать каждый шаг.
Отец. Образ мужественности, активности и движения. Патриарх и авторитетный лидер.
Ребенок. Сочетает в себе мужское и женские начала, силу и слабость. Он смотрит на все с любопытством и оптимизмом, силен духом. При этом не может самостоятельно справиться с проблемами и нуждается в защите.
Герой. Образ человека, преодолевающего любые трудности на пути к благородной цели.
«Подход Юнга фундаментален тем, что он работает по принципам семантики. А семантика, как известно, наука гуманитарная, точная. Используя точный метод, Юнг приблизил аналитическую психологию к физике. Он долгое время вел переписку с лауреатом нобелевской премии Вольфгангом Паули, благодаря которому в психологии появилось понятие синхроничности. В нем события совпадают друг с другом по смыслу во времени. Это один из наиболее ярких примеров того, как с помощью точной методологии можно приближаться к принципам работы бессознательного, функцией которого является интуиция», — поделился своим видением вопроса психолог Олег Долгицкий.
12 архетипов личности по Кэрол Пирсон
В структуре архетипов, которую разработала Кэрол Пирсон, описана универсальная карта развития человека. Рассмотрим каждый из 12 архетипов, чтобы лучше понять, как они влияют на поведение, мотивацию и восприятие человеком окружающего мира.
1. Простодушный, Ребенок
Образ стремится к счастью, хочет дарить радость другим, нравиться окружающим. Это дух надежды, способный вдохновлять даже самых подавленных. Он отличается устойчивой верой и старается все сделать по правилам. Персонажи с такими чертами часто становятся центральными фигурами в историях о надежде и исцелении.
Простодушный стремится найти идеальную работу и создать идеальную семью. Он больше всего на свете не хочет самостоятельно решать что-то важное или за что-то отвечать. Ему бы хотелось, чтобы все шло своим чередом, а жизнь на земле была раем.
2. Славный малый
Олицетворение дружелюбия. Он становится связующим звеном между другими людьми или героями мифов. Такие персонажи вдохновляют окружающих на действия и помогают найти общий язык во время конфликтов.
Славный малый часто бывает работягой, не прыгает выше потолка и стремится полностью влиться в рабочий коллектив или социальный класс. Он выражен во многих современных движениях, которые ставят перед собой цель добиться социального и экономического равноправия какой-либо группы людей.
При положительном развитии архетип поможет человеку сбросить маску и понравиться другим таким, какой он есть на самом деле. Но в негативном варианте человек может подавить собственную индивидуальность, желая угодить окружающим.
3. Искатель
Он стремится познать весь мир, чтобы найти себя и реализовать свой потенциал. Человек под влиянием этого архетипа живет полной жизнью и достигает больших вершин. Это олицетворение амбициозности и независимости. Искатель постоянно в поиске чего-то нового.
Главный страх для этого образа заключается в ограничении свободы, что приведет к утрате гармонии. Если ему не удается реализовать себя, искатель страдает от непонимания окружающими.
4. Герой
Воплощение силы и мужества, преодоления испытаний и борьбы за идеалы. Именно такие персонажи часто становятся центром повествования, настойчиво продвигаясь к своей цели и вдохновляя окружающих.
Стихия героя — битва, спортивные соревнования, политика и любая сфера, где есть вызовы и нужны энергичные действия. Человек с преобладанием этого архетипа стремится сделать мир лучше и решительно реагирует на появляющиеся возможности. Он помогает воспитать в себе энергию и дисциплину, но очень боится потерпеть поражение и не дойти до конца.
5. Мудрец
Несет окружающим знания и делится опытом. В повествованиях этот образ становится проводником для других и защищает их от ошибок в сложных ситуациях. Мудрец может стать хорошим наставником и вдохновляет окружающих на поиски мудрости.
Мудрецы очень хороши в планировании и поиске правильных решений. Когда другие нервничают, этот архетип уходит в себя, размышляет и анализирует, как решали проблему раньше. Но нужно понимать, что это чистый теоретик. Он больше думает, чем делает что-то своими руками.
6. Бунтарь
Ставит под сомнение существующий порядок и хочет привнести в него изменения. Бунтарь бросает вызов устоявшимся традициям и нередко ведет за собой других людей. Это воплощение подавленной ярости в отношении того, что уже больше не актуально и мешает новому пробиваться в жизни.
Когда архетип активизируется в людях, они ощущают давление социума, их не удовлетворяет господствующая культура и нормы этики. Возникает желание нарушить привычный ход вещей и шокировать окружающих. В худшем случае бунтарь может преступить закон и пойти на преступление.
7. Волшебник
Указывает на возможность трансформации и перемен. Обычно обладает уникальными знаниями, которые можно использовать для улучшения мира и личностного роста. Именно он — центр изменений, его действия провоцируют Вселенную сделать свою часть работы.
Для мага главное — его сознание. Поэтому для изменения мира нужно совершенствовать самого себя, в том числе и духовными практиками. Такой архетип силен у харизматичных политиков, руководителей крупного бизнеса и специалистов сфер, оказывающих влияние на сознание людей.
8. Шут
Этот образ — олицетворение позитива и юмора. Он приносит оптимизм в самых сложных обстоятельствах. Шут учит людей не принимать проблемы слишком серьезно и во всем видеть положительные стороны.
Персонаж связан с комедией и хаосом, который несет с собой повсеместно. Он привык жить одним днем, а его цель — сделать мир светлее и радостнее, не боясь выглядеть смешным. Шут способствует освобождению людей от иллюзий, депрессии и ограниченного взгляда на жизнь.
9. Любовник
Ведет человека в мир эмоций и романтических чувств. С ним связаны поиск любви и понимание ценности интимных отношений. Олицетворяет страсть и стремление видеть красоту во всех предметах и событиях, происходящих с человеком изо дня в день.
Если архетип активизируется, человек хочет выглядеть красиво, привлекать к себе, дарить любовь и выражать свою привязанность другим. Он окружает себя людьми, которые ему нравятся, выбирает работу, приносящую удовольствие. При этом главный страх — остаться в одиночестве. Поэтому нередко человек отказывается о своего «я», чтобы только понравиться окружающим.
10. Заботливый
Символ заботы, поддержки и защиты, опора для близких людей. В мифах это образы матери или героя, готового защищать семью всеми силами. Заботливый считает, что прежде всего должен помочь, а потом уже думать о своих нуждах. Нередко другим он уделяет больше внимания, чем необходимо. Иногда его щедрость и сострадание приводят к тому, что раздавать просто нечего.
Есть и негативный аспект — забота может стать агрессивной. Он насильно пытается осчастливить своих близких или друзей, хотя те не нуждаются в помощи. При этом человек проявляет «заботу» исходя исключительно из своих пониманий пользы.
11. Правитель
Символ порядка и власти. Правители организуют весь мир вокруг, не терпя хаоса. Стремятся занять главную роль во всех сферах: семье, бизнесе, обществе.
Архетип правителя в человеке заставляет искать статусности, престижа и богатства. Такие люди стремятся все контролировать, но готовы брать на себя ответственность за решения. Правители обладают хорошими лидерскими качествами и могут вести за собой людей. В своих лучших проявлениях они помогают навести порядок в сложных ситуациях и помогают миру. В негативных вариациях — просто стремятся к господству над окружающими.
12. Творец
Символизирует креативность и новаторство, страсть к самовыражению через материальные формы. Вдохновляет окружающих искать новые идеи, создавать и выражать свои чувства при помощи искусства. Если в человеке активизируется творец, ему предстоит нелегкий путь самореализации через творчество. Для таких людей свойственна вера в истину и силу воображения.
Психолог прокомментировал архетипы личности по Кэрол Пирсон. Он считает подход интересным, но с множеством недостатков, которые не позволяют ему стать общедоступным:
— Для понимания того, как функционирует структура архетипа, нужно хорошо разбираться в мифологии, по принципам которой работает бессознательное. Поэтому в работе нужно было говорить о мифах, а не о брендах. Решение, безусловно, понятное, книгу нужно было продавать, но науке такой стиль изложения скорее только вредит. Другой проблемой этой работы стало множество семантических ошибок. Особенно это касается русского перевода, вроде «простодушный», который, по мнению Кошелева, вернее было бы перевести как «идеалист».
Как узнать свой архетип личности
Знать свой архетип полезно для лучшего понимания причин, по которым человек что-то делает и общается с другими людьми. Такое знание позволит правильно себя позиционировать в обществе. Для этого можно применить несколько методик:
Самоанализ. Полезно проанализировать свои индивидуальные черты, убеждения, и предпочтения. Человек должен понять, какие роли в социуме ему больше нравятся, в какой ситуации быть наиболее комфортно.
Анализ снов. Архетип можно найти в подсознательной ментальной активности. Для этого важно записывать сны и проводить их тщательный анализ для выявления важных образов и символов.
Психологические тесты на архетип личности. Нужно найти в сети сайт, где разработали и выложили тесты, указывающие архетип по Юнгу или Пирсон. После этого останется честно ответить на несколько десятков вопросов. Программа подсчитает результаты и выдаст несколько вариантов архетипов, которые больше всего подходят личности отвечавшего.
Как рассчитать архетип личности Таро по дате рождения
Узнать свой архетип помогают и карты Таро. Расскажем, что для этого нужно сделать, взяв для примера дату рождения 27 aпpeля 1991 гoдa:
1. Аркан на день рождения. Сложите цифры числа, в которое вы родились. В нашем случае это 9 (2 + 7 = 9), что соответствует аркану Отшельник.
2. Аркан на месяц рождения. В нашем случае это 4 (апрель — четвертый месяц), аркан — Император.
3. Аркан на год рождения. Сложите цифры года, в который вы родились. В нашем случае получилось 20 (1 + 9 + 9 + 1 = 20). Аркан — Суд.
4. Аркан для общей суммы. Сложите все получившиеся цифры (аркан на день рождения, месяц рождения и год). У нас получилась цифра 33, но так как старших арканов всего 22, нужно сложить эти составляющие: 3 + 3 = 6. Эта цифра соответствует аркану Влюбленные.
Расчет показал, что для человека с такой датой рождения (27 aпpeля 1991 гoдa) самыми важными будут арканы Oтшeльник, Импepaтop, Cуд и Влюбленные. При этом самое большое влияние оказывает первый аркан, учитывающий день рождения.
Описание архетипов личности Таро
В системе таро 78 карт: 22 старших аркана и 56 младших. Архетипическими образами считают только старшие арканы. Именно в них, по легенде, заложены определенные сюжеты со своими смыслами и ценностями. Некоторые очень схожи по своему значению с архетипами, описанными Юнгом и Пирсон (4). Рассмотрим их.
1. Маг
Воплощение мастерства, которого достигает идущий по жизненному пути. Архетип мужского начала. Готовность самостоятельно действовать и добиваться своих целей.
2. Жрица
Это интуиция и мир внутренних ощущений, скрытых знаков и снов. Способность воспринимать важную информацию из подсознания и разговоров окружающих людей.
3. Императрица
Символизирует великую мать, которая дала возможность духу появиться на земле и начать игру, называемую жизнью. Ее черты: доверие, уют, любовь и забота.
4. Император
Архетип отца, который олицетворяет дисциплину, власть, безопасность и ответственность. Это хозяин своей жизни на всех ее планах, способный организовать дела и вести хозяйство (бизнес).
5. Жрец
Это учитель, который передает новым поколениям традиции, обеспечивает сохранение приоритетов общества и системы ценностей. Его задача — распространение знаний таким образом, чтобы от них не пострадали непосвященные.
6. Влюбленные
Обозначает выбор человека. Возможность уйти от матери-материи, чтобы найти любовь и обрести вторую половину. Выбор: остаться в коллективе под сенью семейного дома или начать свой собственный путь.
7. Колесница
Обозначение важности цели человека, его личного развития и успехов. Указывает на понимание, что без цели колесницей жизни управляет кто-то другой, не личное эго. Если же удается понять высший смысл существования и волю духа, то открывается множество дорог.
8. Справедливость
Понимание закона, что за любые прегрешения последует кара. Это воплощение зрелости личности, когда человек не просто понимает законы Вселенной, но и начинает жить с ними в гармонии. Он взвешивает каждый шаг, держит слово и доводит дело до конца.
9. Отшельник
Арxетип ухода от материальных аспектов и погружения в глубокое самосозерцание. Способность слушать свою совесть и осознать внутреннюю пустоту. Осознание своей уникальности и принятие ответственности за себя. На начальных этапах проявляется как склонность к самоанализу, самопознанию и поиску смысла жизни.
10. Колесо Фортуны
Отражает в себе принцип цикличности, силы, что вращает колесо сансары. Человек стоит перед выбором — вверх по нему идти или скатиться вниз. Колесо судьбы вертится, события меняются, но существует определенная закономерность. Или индивидуум легко пройдет по жизни, получит новый опыт и воспарит, или слишком увлечется материей и посвятит жизнь погоне за деньгами.
11. Сила
Символизирует волю, умение формировать новые привычки и проявлять выдержку для достижения желаемой цели. Архетип доминирования силы духа и воли над силой физической.
12. Повешенный
Преодоление испытаний, жертвы и выход на новый уровень. Состояние, когда старые схемы не работают, а новые навыки еще не получены. Время поиска идентичности, во время которого человек, словно подвешенный к дереву незрелый фрукт.
13. Смерть
Глубокая трансформация личности. Старое должно уйти, чтобы было место для нового. Человек пришел к той черте, когда нужно умереть и родиться заново. Нужно не оглядываться назад и окончательно попрощаться с прошлым.
14. Равновесие
Время находить баланс, совмещать и комбинировать вещи так, чтобы это было комфортно и удобно.
15. Дьявол
Олицетворение зависимостей, соблазнов и обязательств, которые нужно или избежать, или пройти и преодолеть. Задача человека — найти свой путь и не попасть под влияние дьявола.
16. Башня
Разрушение иллюзий и неверных представлений о себе. Время пожинать плоды своих поступков. Но это не только крах старых надежд, но и освобождение от негативных связей. Выход их прежних жизненных сценариев и возможность начать все сначала.
17. Звезда
Звезда надежды. Когда мы строим планы, мечтаем, видим новые возможности. Начинаем надеяться и верить в лучшее будущее.
18. Луна
В зоне комфорта под заботой родителей человек находится в теплом болоте, где безопасно и все знакомо. Но для личного роста нужно его покинуть и выйти наружу, под луну. Это время страхов и беспокойства, когда нужно начинать что-то новое.
19. Солнце
Олицетворяет легкость, радость бытия и реализацию своих возможностей. Ребенок под ярким солнцем родителей может свободно взрослеть, ему ничего не угрожает.
20. Суд
Страшный суд даст возможность возродиться достойным и снова начать свой путь. Это символ освобождения от тягостных оков или старого конфликта, очищение и прощение.
21. Мир
Архетип целостности, когда все части мозаики стоят на своих местах и получается увидеть картину целиком. Символизирует завершение цикла, гармонию и достижение внутреннего равновесия.
22. Дурак
Считается нулевым арканом — началом пути. Это — аватар духа. При неосознанном состоянии он идет к своей смерти. Но под управлением игрока проходит через все арканы, начиная с последнего, и становится магом.
Олег Долгицкий прокомментировал архетипы по картам Таро:
— Таро — это структура общества эпохи Возрождения, а модель архетипов все же близка к более архаичным бессознательным структурам. Пересечения с современными работами имеются, но это разные модели из совершенно разных эпох. Так, смысл карты «Солнце» совпадает с «Простодушным» по Пирсонс. Но есть проблемы с интерпретацией «Бунтаря» и «Дьявола», в целом их можно считать семантически корректными, но их не получается одинаково трактовать из-за того, что они находятся в разных структурах.
Мнение психолога
Эксперт посоветовал воспринимать значение архетипов как полезную информацию, но без необходимости не лезть в дебри расчетов и толкований:
— Я не думаю, что нужно как-то особенно зацикливаться на теме архетипов в быту. Тема архетипов и Таро, как бы это странно ни звучало, довольно сложная и глубинная. Там используется сложная модель, требующая очень внимательного изучения значений символов, которые вытесняются сознанием.
Новичку легко ошибиться в толковании полученных результатов. Чтобы разобраться, нужно правильно воспринимать семантику символов, запомнить все их значения и то, как они соотносятся друг с другом. Олег Долгицкий считает, что это творческий процесс, но для его понимания нужно много работать, а также желательно иметь гуманитарное образование.
Главное об архетипах личности
Подведем итоги и напомним важные моменты, которые нужно знать об архетипах личности:
1. Архетипы личности — общие для всех людей базовые элементы, доставшиеся от предков за века развития человечества.
2. Архетипы определяют, как человек себя поведет в той или иной ситуации и как он воспринимает внешний мир.
3. Ученый Карл Густав Юнг выделил несколько архетипов и описал их. Позднее свою систему архетипов предложила Кэрол Пирсон.
4. Поклонники карт Таро тоже используют понятие архетипов, ориентируясь на старшие арканы.
5. Узнать свой архетип можно несколькими способами, в том числе рассчитав по арканам Таро, или пройдя тест на архетип личности.
6. Эта информация полезна для понимания своих поступков и мировоззрения, но перестраивать свою жизнь и отношения с близкими под архетипы не стоит.
Список источников
1. Талалуева Т., Шнайдер В. Современные аспекты теории личности К. Г. Юнга. Журнал «Символ науки». 2021.
2. Структура личности по Юнгу. Психологический журнал. 2014.
3. The 12-Archetype System. Официальный сайт Carol S Pearson.
4. Шевцова А. Архетипы Таро — Отражение Коллективного Бессознательного. Сайт психологов B17.ru. 2020.
Эксперт: психолог Олег Долгицкий