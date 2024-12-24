Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ариана Гранде выложила запись живого исполнения трека Santa Tell Me к его юбилею

Американская поп-звезда Ариана Гранде выпустила видео с live-исполнением композиции Santa Tell Me (2014) в честь 10-й годовщины рождественского хита. В чарте Billboard Hot 100 композиция заняла девятое место.
Источник: Звук

Американская поп-звезда Ариана Гранде выпустила видео с live-исполнением композиции Santa Tell Me (2014) в честь 10-й годовщины рождественского хита. В чарте Billboard Hot 100 композиция заняла девятое место.

В ролике Ариана поет трек в белом платье, окруженная камерным оркестром. «Большое спасибо за всю любовь, которую вы проявили к этой песне за последнее десятилетие», — подписала видеоподарок артистка.

Ранее певица заявила, что сосредоточитcя на актерской карьере в течение следующих 10 лет. В новом фильме «Злая: Часть первая» Гранде сыграла добрую волшебницу Глинду.