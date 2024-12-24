Ариана Гранде выложила запись живого исполнения трека Santa Tell Me к его юбилею

Американская поп-звезда Ариана Гранде выпустила видео с live-исполнением композиции Santa Tell Me (2014) в честь 10-й годовщины рождественского хита. В чарте Billboard Hot 100 композиция заняла девятое место.
В ролике Ариана поет трек в белом платье, окруженная камерным оркестром. «Большое спасибо за всю любовь, которую вы проявили к этой песне за последнее десятилетие», — подписала видеоподарок артистка.
Ранее певица заявила, что сосредоточитcя на актерской карьере в течение следующих 10 лет. В новом фильме «Злая: Часть первая» Гранде сыграла добрую волшебницу Глинду.