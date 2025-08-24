Архиепископ Аляски извинился за встречу с Путиным

В заявлении архиепископ отметил, что его поступок вызвал непонимание и стал причиной смятения среди верующих. Он подчеркнул, что встреча состоялась по его личной инициативе и не отражает официальную позицию Православной церкви в Америке, которая неоднократно осуждала события на Украине и выражала поддержку пострадавшим.