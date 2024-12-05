Археологов потрясла находка в Херсонесе. Чей прах там погребен

Археологи в ходе изучения артефактов римского периода, найденных в некрополе Херсонеса Таврического (расположен в Крыму на территории современного Севастополя), сумели сопоставить место кремации древнего жителя с местом дальнейшего захоронения его праха. Это оказался знатный горожанин. Выяснить это ученым помогли золотые украшения, обнаруженные на месте раскопок, рассказал в беседе с ТАСС старший научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук (РАН) и Севастопольского государственного университета Виктор Вахонеев.
Он подчеркнул, что выявить такую связь — большая редкость для науки, это дает новые данные о погребальных ритуалах, принятых 2 тыс. лет назад. В слоях, датирующихся римским периодом, то есть первыми веками нашей эры, обнаружено множество кремационных площадок — такой способ похорон был распространен в то время.
«На одной из площадок были найдены золотые украшения, проанализировав которые, мы с большой долей уверенности можем говорить, что здесь проходило прощание с человеком, который потом удостоился очень большой чести — был похоронен в склепе с внешней стороны городской стены. Случай для российских антиковедов уникальный: насколько мне известно, обнаружить и сопоставить место кремации и место захоронения человека в Северном Причерноморье еще не удавалось — да и в целом в мире такое происходит нечасто», — высказался археолог.
Сейчас археологи исследуют находки, сделанные в 2020—2023 годах на территории южного пригорода Херсонеса. Тогда там сумели найти участки некрополя разных веков, связанные с религиозными культами места, гончарные мастерские, цистерны и другие объекты.
Эти раскопки стали самыми масштабными за всю историю российской археологии, дальнейшая обработка собранных артефактов и данных займет еще несколько лет.
Как пояснил Виктор Вахонеев, среди находок с места кремации — искусно выполненные фибула (металлическая застежка), нашивки и подвески.
«А теперь возвращаемся к находкам, сделанным в склепе около ворот Херсонеса, и видим точно такие же, практически абсолютно идентичные, входившие в тот же комплект украшения. Но в склеп прах вместе с частью предметов поместили уже после кремации. А мы, спустя 120 лет после открытия склепа, обнаружили в 70 м от него место этой кремации, где покоилась вторая часть праха — очевидно, что собрать и перенести в склеп удалось не все. Если говорить археологическим языком, то эти два объекта считаются одним комплексом», — подчеркнул исследователь.
О самом человеке, погребенном в склепе, известно пока немногое: судя по кремации на элитарной части некрополя, а также по особо почетному месту захоронения можно предположить, что он принадлежал к социальной элите и жил во второй половине I века нашей эры. Вероятно, имел некие заслуги или особый статус, дающий право на погребение с особыми почестями. Ученые не исключают, что более точную информацию им удастся найти в ходе дальнейших исследований — несмотря на десятилетия работы, до сих пор тщательно изучена лишь небольшая часть городища и прилегающих территорий Херсонеса.
Ранее стало известно, что археологи Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (КФУ) и Института археологии Крыма РАН нашли золотые и серебряные женские украшения. Они были в могильнике Алмалык-дере — самом крупном раннесредневековом некрополе Мангупа, раскопки велись на ранее не исследованных участках.
Женские украшения были в двух грунтовых склепах конца IV — первой половиной V века и первой половины VI века. Там нашли фибулы (застежки), золотые серьги, элементы поясного набора (заклепки), обувные пряжки, нашивные украшения-аппликации из золотой фольги, которые могли использоваться на вороте платья. Найденные золотые серьги уникальны, поскольку сами украшения были импортными, а фибулы, вероятно, производились в Крыму — в Херсонесе или Боспоре, пояснил Артур Набоков, младший научный сотрудник Института археологии Крыма РАН.