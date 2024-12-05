Археологов потрясла находка в Херсонесе. Чей прах там погребен

«А теперь возвращаемся к находкам, сделанным в склепе около ворот Херсонеса, и видим точно такие же, практически абсолютно идентичные, входившие в тот же комплект украшения. Но в склеп прах вместе с частью предметов поместили уже после кремации. А мы, спустя 120 лет после открытия склепа, обнаружили в 70 м от него место этой кремации, где покоилась вторая часть праха — очевидно, что собрать и перенести в склеп удалось не все. Если говорить археологическим языком, то эти два объекта считаются одним комплексом», — подчеркнул исследователь.