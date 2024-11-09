Археологический парк Помпеи вводит ежедневный лимит на число посетителей

Руководство парка объяснило этот шаг тем, что этим летом их посетили более 4 млн человек, а в первое воскресенье одного из месяцев, когда вход в парк является бесплатным, достопримечательность посетили более 36 тыс. человек, что является огромной нагрузкой для работников парка и самих исторических объектов.