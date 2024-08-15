Археологи выяснили, что алтарный камень Стоунхенджа родом из Шотландии

Энтони Кларк, аспирант Кертинского университета и ведущий исследователь, объясняет, как именно ученые сделали открытие: «песчаник (порода, из которой состоит алтарный камень) — это спрессованный песок, то есть много мелких и очень разных по составу камешков. Некоторые из этих камешков содержат уран, а уран при долгом нахождении в земле постепенно превращается в свинец. Скорость этого превращения всегда одинаковая и точно известна ученым, и по этим данным можно определить, откуда произошел камень и как давно он сформировался».