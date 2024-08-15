Археологи выяснили, что алтарный камень Стоунхенджа родом из Шотландии

Стоунхендж, одна из главных британских достопримечательностей, до сих пор вызывает восхищение у многих туристов: и как это древние люди смогли поставить такие огромные тяжелые камни вертикально? Оказывается, древние люди смогли и не такое — недавно археологи выяснили, что алтарный камень, находящийся в центре композиции, скорее всего родом из шотландских скал.
Ансамбль Стоунхенджа появился 5000 лет назад, и дополнялся в течение двух последующих тысячелетий. Ранее считалось, что он состоит из камней двух пород:
- сарсена, то есть песчаника, сцементированного кремнистым веществом — из него состоят основные валуны;
- и синего камня — декоративной породы, из которой состоят небольшие камни.
Сарсен в больших количествах встречается в Южной Англии, где и расположен Стоунхендж (например, крупное месторождение есть около Мальборо в 25 километрах от памятника), а синий камень, как считают исследователи, строители брали в горах юго-восточного Уэльса, примерно в 300 километрах к западу от постройки. Им постепенно украшали и дополняли уже построенный каменный круг.
Много веков считалось, что алтарный камень — огромный булыжник 5 метров в длину и метр в ширину, который утоплен в самом центре круга — тоже является синим камнем, но недавнее открытие показало, что это не так. Результатами геохимического анализа, который провели ученые из Университета Кертина и Университета Аберистуита, поделился сайт IFLScience.
Энтони Кларк, аспирант Кертинского университета и ведущий исследователь, объясняет, как именно ученые сделали открытие: «песчаник (порода, из которой состоит алтарный камень) — это спрессованный песок, то есть много мелких и очень разных по составу камешков. Некоторые из этих камешков содержат уран, а уран при долгом нахождении в земле постепенно превращается в свинец. Скорость этого превращения всегда одинаковая и точно известна ученым, и по этим данным можно определить, откуда произошел камень и как давно он сформировался».
Изучив динамику распада урана и сравнив ее со всеми месторождениями песчаника на британских островах, команда пришла к неожиданному открытию: оказывается, этот камень — из Шотландии. Если говорить точнее, с максимальной вероятностью это древний красный песчаник, который встречается на северо-востоке Шотландии и на Оркнейских островах, то есть в 750 километрах к северу от Стоунхенджа.
Кларк говорит, что был шокирован, когда узнал, что камень шотландский: «Мы не могли поверить, что люди притащили его сюда из такой дали». Даже сегодня пеший путь до Шотландии — не самое простое свершение. А 5 тысяч лет назад вся территория острова была покрыта густыми лесами и болотами, горы были выше, а дорог, естественно, не было совсем.
Команда выдвинула гипотезу, что кусок породы перенесло на юг острова ледником задолго до того, как его нашли строители — но как оказалось, все ледники в Британии за последний миллион лет двигались только с юга на север, то есть в противоположном направлении. К тому же, если бы его действительно принес лед, это оставило бы на камне характерные следы.
В результате ученые пришли к выводу, что камень привезли на юг с помощью лодки — археологи давно доказали, что водный транспорт в эпоху неолита соединял европейские побережья, и люди плавали на вполне технологичных суднах. Конечно, перевозка такого огромного фрагмента скальной породы на такое расстояние все равно бьет все рекорды, но совсем уж фантастической ее назвать нельзя, отмечает Кларк. Благодаря новому открытию становится очевидным, что древняя Европа была связана транспортными путями еще сильнее, чем мы думали.
В нынешнее же время транспортные пути не помогают памятнику, а угрожают ему: совсем рядом со Стоунхенджем хотят проложить подземный тоннель для автомобилей, который испортит вид на памятник и в перспективе может даже его повредить.
Георгий Мазуркевич.