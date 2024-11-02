Археологи воссоздали облик 400-летней польской «вампирши» Зоси

Тело Зоси было обнаружено еще в 2022 году — с тех пор археологи изучали историю этой женщины и работали над ее ДНК. В момент смерти Зосе было всего 18−20 лет. Скорее всего, она серьезно болела: страдала от мигреней и часто падала в обморок, а еще могла иметь проблемы с рассудком, считает Нильссон.