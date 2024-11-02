Археологи воссоздали облик 400-летней польской «вампирши» Зоси

Польские археологи нашли в селе Пень около города Быдгощ на севере Польши. В гробнице были останки женщины, но захоронена она была необычно: ее ноги были прикованы к гробу, а шея придавлена серпом. Женщину звали Зося. Местные жители очень не хотели, чтобы она случайно вернулась к жизни. Они верили, что Зося была вампиром.
Но отчасти их надежды пошли прахом: археологи, которые нашли тело в гробнице, «вернули» Зосю к жизни, проанализировав ее ДНК и воссоздав внешний облик женщины. О том, как наука помогает древним вампирам, рассказало агентство Reuters.
В этой истории есть что-то ироничное, считает шведский археолог Оскар Нильссон, участник проекта: «Односельчане Зоси приложили столько усилий, чтобы она не вернулась из мира мертвых — а мы проделали столько работы, чтобы снова явить ее миру живых».
Тело Зоси было обнаружено еще в 2022 году — с тех пор археологи изучали историю этой женщины и работали над ее ДНК. В момент смерти Зосе было всего 18−20 лет. Скорее всего, она серьезно болела: страдала от мигреней и часто падала в обморок, а еще могла иметь проблемы с рассудком, считает Нильссон.
Другие жители деревни объяснили недуг Зоси проще: решили, что она вампир. Из-за этого в гробу было столько мер предосторожности, а еще сам гроб был сколочен из особого дерева.
Судя по другим предметам в гробнице, Зося была из обеспеченного, возможно, даже знатного семейства. Еще на том же кладбище археологи нашли тело ребенка, которого современники, видимо, тоже сочли вампиром: он был похоронен лицом вниз и тоже прикован. В Европе XVII века, разоренной Тридцатилетней войной, суеверия процветали, поэтому ничего слишком удивительного в этих печальных историях ученые не видят.
Нильссон и его помощники сделали трехмерную копию черепа Зоси на компьютере, а затем постепенно «налепили» на модель мышцы лица и кожный покров, чтобы воссоздать лицо умершей. Анализ ДНК помог ученым определить Зосин возраст, пол, этническую принадлежность и приблизительный вес тела, что тоже влияет на форму лица.
Нильссон рассказал, что испытал много эмоций, наблюдая, как давно умершее лицо снова «оживает». Ученый объяснил, что ему кажется важным снова увидеть в девушке человека, а не чудовище, которым считали Зосю хоронившие ее односельчане.
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