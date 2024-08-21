Археологи в Норфолке нашли дверной проем, которым пользовался сам Шекспир

Художественный руководитель театра Тим Фитцхигэм назвал находку ошеломляющей, отметив, что арка была построена до 1405 года. Он добавил, что изначально дверь вела в комнату, где члены гильдии переодевались перед пиршествами. А потом помещения были переоборудованы в гримерки для актеров, где также хранился реквизит для постановок. В эпоху Шекспира в здании часто выступали гастрольные театральные труппы, включая известную труппу Queen Elizabeth’s Men, которая выступала здесь в конце XVI века.