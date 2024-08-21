Археологи в Норфолке нашли дверной проем, которым пользовался сам Шекспир

В Великобритании обнаружен древний дверной проем, который, возможно, использовал сам Уильям Шекспир. Находка была сделана в здании гильдии Святого Георгия в Кингс-Линне (графство Норфолк). Сейчас в этом здании располагается старейший действующий театр королевства. О необычной находке сообщает The Guardian.
Внимание руководства театра привлекла необычная арка в стене ратуши Святого Георгия в графстве Норфолк. Привлеченные археологи провели исследование и выяснили, что арка раньше была дверным проемом, который использовался во времена Шекспира.
Художественный руководитель театра Тим Фитцхигэм назвал находку ошеломляющей, отметив, что арка была построена до 1405 года. Он добавил, что изначально дверь вела в комнату, где члены гильдии переодевались перед пиршествами. А потом помещения были переоборудованы в гримерки для актеров, где также хранился реквизит для постановок. В эпоху Шекспира в здании часто выступали гастрольные театральные труппы, включая известную труппу Queen Elizabeth’s Men, которая выступала здесь в конце XVI века.
Историки полагают, что Шекспир и его труппа могли находиться в Кингс-Линне в 1592—1593 годах. Тогда театры в Лондоне были закрыты из-за эпидемии чумы. Так, в прошлом году в том же театре нашли половицы возрастом 600 лет, которые, как полагают археологи, были частью сцены, на которой выступал Шекспир.
Ранее в Польше археологи-любители нашли компас, который, предположительно, принадлежал великому астроному Николаю Копернику. Компас возрастом более 500 лет был обнаружен на территории замка Фромборк на севере страны. Именно в этом замке Коперник совершил важнейшие астрономические открытия и разработал гелиоцентрическую систему мира.
В 1520-х годах Коперник был вынужден покинуть замок из-за войны Польши с тевтонскими рыцарями. Затем он вернулся, чтобы написать свою главную работу — De Revolutionibus Orbium Coelestium («О вращении небесных сфер»), опубликованную в 1543 году.
До этого исследователи совершили открытие в лаборатории другого значимого ученого XVI века — алхимика Тихо Браге, который жил на шведском острове Вен недалеко от Копенгагена. В лаборатории был найден элемент из будущего — вольфрам, который официально был открыт спустя 200 лет после смерти алхимика. Лаборатория в Ураниборге была спроектирована специально для ученого и включала 16 печей для различных химических процессов. Браге создавал лекарства, вдохновленный немецким врачом Парацельсом, и, возможно, сам принимал препараты, содержащие золото.