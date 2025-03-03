Археологи в Китае нашли древние инструменты для разведения огня

Находка была обнаружена в ходе раскопок на стоянке Цаояньган, расположенной в провинции Цзянсу на востоке КНР. Длина деревянного сверла составляет более 60 сантиметров, а длина огневой доски — 30 сантиметров. На поверхности доски имеется ряд черных круглых углублений, демонстрирующих явные признаки обжига. Кроме того, как пишет газета, на одном конце доски был обнаружен круглый желобок, вероятно, использовавшийся для привязывания веревки.