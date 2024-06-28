Археологи узнали время крушения античного Киренийского корабля

Результаты новых измерений подтвердили предыдущие датировки монет, найденных на борту корабля, указав на то, что корабль затонул не в 294−290 годах до нашей эры, как считалось ранее, а в период с 286 по 272 год до нашей эры. Эти данные могут помочь уточнить время затопления других античных судов, включая еще одно древнегреческое судно, найденное на южном побережье Кипра в 2007 году.