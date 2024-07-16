Археологи расшифровали утерянный алфавит, созданный 3 тыс. лет назад

Необычная резьба на табличках, найденных в 1964 году в Иордании, оказалась древним алфавитом, созданным 3 тыс. лет назад. Благодаря новому анализу выяснилось, что таблички, вероятно, были созданы хананеями — древним семитским народом, который жил в регионе Ханаан на территории современных Израиля, Палестины, Ливана, а также частично Иордании и Сирии. Об этом сообщает Daily Mail.