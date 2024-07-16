Археологи расшифровали утерянный алфавит, созданный 3 тыс. лет назад

Необычная резьба на табличках, найденных в 1964 году в Иордании, оказалась древним алфавитом, созданным 3 тыс. лет назад. Благодаря новому анализу выяснилось, что таблички, вероятно, были созданы хананеями — древним семитским народом, который жил в регионе Ханаан на территории современных Израиля, Палестины, Ливана, а также частично Иордании и Сирии. Об этом сообщает Daily Mail.
Хананеи населяли Ханаан с 3500 по 1200 годы до н. э., пока их не завоевали израильские племена. Они несколько раз упоминаются в Ветхом Завете. В Книге Иисуса Навина говорится, что Бог обещал изгнать хананеев перед прибытием израильтян в Землю Обетованную.
В 1964 году на этой территории были найдены глиняные таблички с необычной резьбой. С тех пор ученые пытались расшифровать необычные символы. Наконец, недавнее исследование показало, что таблички содержат 29 уникальных символов, написанных слева направо. Эти символы представляют собой точки, вертикальные полосы и другие абстрактные рисунки.
Ученые полагают, что надписи на табличках содержат короткие культовые пословицы, связанные с религиозным храмом, где их нашли. Храм был разрушен и сожжен тысячи лет назад в древнем поселении Дейр-Алла, расположенном в центре Иорданской долины. Помимо табличек в древнем храме были обнаружены керамика, кубки, церемониальные сосуды, доспехи и скульптуры.
Письмена табличек имеют сходство с протосинаитской письменностью и протоканаанским алфавитом, что указывает на их возможное родство с древнеегипетской письменностью.
Некоторые уникальные знаки на табличках, такие как символ, напоминающий глаз, были идентифицированы как «айин», что также означает «глаз» на иврите. Эти параллели помогли ученым начать расшифровку табличек. Анализ показал, что надписи содержат «короткие ритуальные высказывания» и «поэтические пословицы», указывая на их использование в культовых ритуалах.