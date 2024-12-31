Археологи раскопали окаменелые останки самой маленькой бенгальской кошки

Стоянку Хуалундун впервые обнаружили в 1988 году. Она стала кладезем археологических находок, которые стали одними из древнейших доказательств эволюции человека в Восточной Азии. Как считают ученые, маленьких леопардовых котов сюда могли привлечь остатки пищи, оставленные древними жителями. Вместе с тем на челюстной кости окаменелости нет человеческих следов. В связи с этим неясно, ели ли древние люди этих кошек.