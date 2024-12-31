Археологи раскопали окаменелые останки самой маленькой бенгальской кошки

Окаменелость раскопали исследователи из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук. Найденный вид получил официальное название Prionailurus kurteni (P. kurteni).
Как пишет «Жэньминь Жибао», это останки самой маленькой из известных вымерших бенгальских кошек. Ее размеры не превышали самых маленьких диких котов, таких как пятнисто-рыжая кошка или черноногая кошка и она могла уместиться на ладони.
Челюстная кость и зубы животного, включая характерный наклоненный первый угловой зуб, доказывает общее происхождение бенгальских кошек, домашних кошек и маралов. Молекулярная биология уже давно предполагает эту связь, но физических доказательств раньше не было из-за проблем с сохранением останков в лесной среде, где когда-то жили леопардовые коты.
Стоянку Хуалундун впервые обнаружили в 1988 году. Она стала кладезем археологических находок, которые стали одними из древнейших доказательств эволюции человека в Восточной Азии. Как считают ученые, маленьких леопардовых котов сюда могли привлечь остатки пищи, оставленные древними жителями. Вместе с тем на челюстной кости окаменелости нет человеческих следов. В связи с этим неясно, ели ли древние люди этих кошек.
Находка ученых говорит о богатом разнообразии бенгальских кошек в доисторические времена и проливает свет на экосистему ранних человеческих поселений. Позднее археологи нашли на этом месте различные артефакты и окаменелости, в частности более 400 каменных орудий труда, фрагменты костей со следами человеческой деятельности и прочее.
В исследовании участвовали эксперты из Шведского музея естествознания и Северо-Восточного лесотехнического университета в Китае. Они указали на значимость этого места для понимания древних взаимодействий человека и животных.
Тем временем в Великобритании нашли уникальный меч эпохи Средневековья. Он покоился в земле англосаксонского кладбища близ Кентербери около 1500 лет.