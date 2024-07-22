Археологи пытаются найти легендарную Атлантиду песков

Клэпп обратился за помощью к профессору археологии из Университета Миссури, Юрису Зариньшу. Проведя дополнительные исследования, они выяснили, что под более поздними руинами находятся более древние. Предполагается, что в III—IV ве ках эти постройки были уничтожены мощным землетрясением. Это косвенно подтверждает гипотезу о том, что легендарный город мог уйти под землю.