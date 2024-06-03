Археологи объяснили назначение найденного в 1998 году загадочного Сихенджа

Но из-за бури в 1998 году Остров I обнажился. Чтобы сохранить его, а также изучить как следует, специалисты фонда «Английское наследие» перевезли деревянные столбы во Флэг-Фен около Питерборо, что находится в 80 километрах от первоначального местонахождения Сихенджа. Там конструкцию погрузили в восковую эмульсию, чтобы вытеснить остатки влаги, затем перевезли в Портсмут, где морские археологи провели обследование и завершили работы по консервации столбов. В 2008 году Остров I вернули на историческое место.