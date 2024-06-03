Археологи объяснили назначение найденного в 1998 году загадочного Сихенджа

Тысячелетняя тайна
Когда в 1998 году буря обнажила у побережья английского графства Норфолк скрытую под илом загадочную деревянную конструкцию, оно захватило воображение как археологов, так и язычников. Для первых находка представляла научную ценность, вторые признали, что это место может иметь духовное значение. И новое исследование подтверждает эту догадку.
Сихендж, официально известный как Остров I, представляет собой круг из 55 деревянных столбов с большим дубовым пнем посредине. Раньше они были высокими, но с годами поистерлись. Шутка ли — эти столбы датируются XXI веком до нашей эры.
Стоял Сихендж на солончаке вдали от берега, защищенном песчаными дюнами и илистыми отмелями. В заболоченном болоте бревна были покрыты торфом, который когда-то защищал их от гниения. На протяжении тысячелетий ил и песок накапливались, в конечном итоге скрыв мистический круг от посторонних глаз.
Но из-за бури в 1998 году Остров I обнажился. Чтобы сохранить его, а также изучить как следует, специалисты фонда «Английское наследие» перевезли деревянные столбы во Флэг-Фен около Питерборо, что находится в 80 километрах от первоначального местонахождения Сихенджа. Там конструкцию погрузили в восковую эмульсию, чтобы вытеснить остатки влаги, затем перевезли в Портсмут, где морские археологи провели обследование и завершили работы по консервации столбов. В 2008 году Остров I вернули на историческое место.
На протяжении всего этого времени археологи не переставали изучать Сихендж. И теперь на страницах журнала GeoJournal опубликовали исследование, в котором рассказали о вероятном предназначении этого удивительного памятника. По их мнению, его соорудили для «климатических» ритуалов в то время, когда в регионе свирепствовали суровые зимы.
На эту мысль ученых натолкнул тот факт, что время появления Сихенджа было периодом понижения атмосферных температур, суровых зим и поздней весны, «подвергавших ранние прибрежные общества стрессу».
Не дать кукушке улететь
В подкрепление этой теории археолог Абердинского университета Дэвид Нэнс обращает внимание на то, что бревна были срублены весной и располагались так, чтобы совпадать с восходом солнца в день летнего солнцестояния. В этот день, согласно фольклору, кукушка, которая символизировал плодородие, «традиционно прекращала петь и возвращалась в Потусторонний мир, и вместе с ней уходило лето».
«Форма памятника, похоже, имитирует два предполагаемых зимних жилища кукушки, упоминаемых в фольклоре: дупло дерева и “беседку потустороннего мира”, представленную перевернутым дубовым пнем в центре», — рассуждает Дэвид Нэнс, археолог из Абердинского университета.
Исходя из этого, ученый считает, что Сихендж создали для того, чтобы «поймать» кукушку и таким образом продлить лето. Похожий ритуал упоминается в мифе о запертой кукушке, где неоперившуюся птицу помещали в терновый куст и «замуровывали», чтобы продлить лето, но она всегда улетала.
В ста метрах от Сихенджа также располагался объект, именуемый Остров II, который сейчас практически уничтожен морем. По мнению археолога, эту конструкцию, в которой предположительно находилось человеческое тело, построили для того, чтобы «вмещать ритуально принесенное в жертву тело смертной супруги божества Венеры» — человека, на которого возложена ответственность за обеспечение благополучия и плодородия сообщества.
«Факты свидетельствуют о том, что этих людей ритуально приносили в жертву каждые восемь лет в Самайн (ныне Хэллоуин), совпадающий с восьмилетним циклом Венеры», — говорит Дэвид Нэнс.
По словам Нэнса, хотя оба памятника имели разные функции и связанные с ними ритуалы, их общей целью было положить конец суровым холодам. Возможно, это сработало даже слишком хорошо.
Ну, а название Сихендж появилось, понятное дело, по аналогии со Стоунхенджем, который сейчас, к слову, подумывают разжаловать в «новостройки».