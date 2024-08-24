Археологи обнаружили зловещее предупреждение в древней вавилонской табличке

Пророчества, которые включают в себя такие предупреждения, как «брат короля захватит трон в результате восстания», «дождь перестанет литься с неба» и «бог бури постоянно наносит разрушения», перешли из древних устных преданий местного населения. Некоторые из них настолько специфичны, по словам переводчиков, что их можно перевести как «собака сойдет с ума, и никто из тех, кого она укусит, будь то мужчина или женщина, не выживет».