Археологи обнаружили зловещее предупреждение в древней вавилонской табличке

Вот уже более ста лет предсказание из Древнего Вавилона хранится в Британском музее, но лишь недавно археологи Эндрю Джордж и Дзюнко Танигути закончили их перевод. В посланиях содержатся пророчества о гибели и несчастьях, а не о мире или гармонии в будущем.
В общей сложности исследователи обнаружили 61 предзнаменование, написанное на четырех табличках, которые были созданы в древнем городе Сиппар, находящемся на территории нынешнего Ирака в 17−18 веках до нашей эры.
Список предсказаний представляет собой старейшую из известных подборок интерпретации лунного затмения, которой так увлекались в Вавилонии. Древняя страна Месопотамии была известна своими астрономами.
Дело в том, что около четырех тысяч лет назад вавилонские ученые внимательно следили за движением Луны и планетами, полагая, что эти особенности ночного неба контролируются богами и по их движению можно предсказать будущее.
«Наблюдение небесных знамений было серьезным делом для политических кругов, — объясняют Джордж и Танигути. — В более поздние периоды существует множество свидетельств того, что астрологические наблюдения были частью сложного метода защиты царя и регулирования его поведения в соответствии с желаниями богов».
Специально назначенные советники царя были ответственны за наблюдение за ночным небом. Если предсказывались для главы государства плохие вести, то, чтобы задобрить богов, нужно было принести в жертву животное. Таким образом древние вавилоняне определяли степень угрозы извне. Если после ритуала предсказание опять показывало опасность, это означало, что потребуются новый ритуалы для изгнания злых духов.
Недавно переведенные лунные предзнаменования на табличках указывают на сложности этой организованной системы «предупреждения». Они также показывают, насколько серьезно советники короля относились к своей пророческой роли.
Согласно древневавилонским табличкам, затмение во время утренней стражи «означает конец династии». В то время как затмение во время вечерней стражи «означает эпидемию».
В глиняных надписях описан сложный метод классификации предзнаменований лунного затмения по времени ночи, дню и месяцу, движению земной тени и продолжительности самого затмения.
Пророчества, которые включают в себя такие предупреждения, как «брат короля захватит трон в результате восстания», «дождь перестанет литься с неба» и «бог бури постоянно наносит разрушения», перешли из древних устных преданий местного населения. Некоторые из них настолько специфичны, по словам переводчиков, что их можно перевести как «собака сойдет с ума, и никто из тех, кого она укусит, будь то мужчина или женщина, не выживет».
Это единственные в своем роде лунные предсказания, которые были обнаружены учеными, до была найдена только коллекция из 32 табличек недалеко от реки Евфрат, но там описывались солнечные знамения.