Археологи обнаружили войско скелетов медного века

Скелеты в гробницах также хорошо сохранились благодаря сухому песку. Судя по расположению тел, древние воины относились к культуре медного века из северной Италии, известной как Ремеделло. На это указывает характерная поза, в которой оставили усопших — с прижатыми коленями к груди и головой, ориентированной на северо-запад.