Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Археологи обнаружили войско скелетов медного века

Группа археологов обнаружила большой некрополь в муниципалитете Сан-Джорджо Бигарелло на севере Италии.
Источник: РИА "Новости"

В нем были найдены 22 гробницы с человеческими останками и различными погребальными принадлежностями, включая множество хорошо сохранившегося оружия. Исследование опубликовано в научном издании Archeao Reporter.

По словам ученых, в 5000-летнем захоронении оказались кремниевые кинжалы, лезвия и искусно изготовленные наконечники для стрел, а также ожерелья из талькохлорита или мыльного камня.

Скелеты в гробницах также хорошо сохранились благодаря сухому песку. Судя по расположению тел, древние воины относились к культуре медного века из северной Италии, известной как Ремеделло. На это указывает характерная поза, в которой оставили усопших — с прижатыми коленями к груди и головой, ориентированной на северо-запад.

Команда ученых восстановила все погребальные принадлежности из некрополя Сан-Джорджо Бигарелло и теперь работает вместе с исследователями из Университета Болоньи над анализом ДНК скелетов, чтобы больше узнать о тех, кто лежал в захоронении.