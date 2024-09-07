Археологи обнаружили военный римский лагерь в Альпах

До этого исследователи знали только о поле боя, которое находится примерно на расстоянии 900 метров ниже лагеря. Исследователи определили, что эта зона находится в «стратегически благоприятном месте» и что с этого места открывался широкий вид на долины, которые расположены внизу. Также известно, что римским войскам, чтобы попасть на это место более 2000 лет назад, необходимо было пройти через горные перевалы.