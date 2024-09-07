Археологи обнаружили военный римский лагерь в Альпах

Исследователи обнаружили 2000-летний римский военный лагерь, спрятанный в горах Швейцарии.
Участок расположен в Альпах, в восточной части Швейцарии и северной Италии, на высоте 2220 метров. В римские времена он был защищен тремя канавами и оборонительной стеной, которую называют вал. Лагерь, который датируется первым веком до нашей эры, расположен на месте, с которого открывается красивый вид на известное поле битвы римской эпохи.
Этот скрытый лагерь удалось обнаружить еще в 2023 году благодаря специальному детектору. Для этого исследователи использовали информацию, полученную с помощью лидара (технологии по обнаружению света и определению дальности). Работает она следующим образом: из самолета специалисты излучают лазер, от него отражается свет, который и используется для создания топографической карты ландшафта.
До этого исследователи знали только о поле боя, которое находится примерно на расстоянии 900 метров ниже лагеря. Исследователи определили, что эта зона находится в «стратегически благоприятном месте» и что с этого места открывался широкий вид на долины, которые расположены внизу. Также известно, что римским войскам, чтобы попасть на это место более 2000 лет назад, необходимо было пройти через горные перевалы.
В ходе дальнейшего исследования места в «Римской Швейцарии» удалось выявить множество артефактов, включая оружие, рогатки и гвозди для обуви. На рогатках даже есть штамп третьего легиона, подразделения имперской римской армии, которое, как известно, сражалось на поле боя внизу. Это может доказывать, что найденные находки имели отношение. к военному лагерю, который расположен на возвышенности.